Beatriz Trapote, sobre el embarazo de María José Campanario: "Si no lo escucho de ella, no lo creo"

Hace un año, Beatriz Trapote (40 años) cumplía su sueño de convertirse en madre de familia numerosa. Con la llegada de Brenda, la única niña que tiene junto a su marido, Víctor Janeiro (42), la periodista se plantaba en la maternidad para disfrutar a fondo de su nueva vida.

Al igual que ellos, lo hacía el resto de la familia, especialmente la abuela paterna de los pequeños, Carmen Bazán (76), que este 10 de marzo de 2022 no se ha perdido la celebración de cumpleaños de su nieta, que ha soplado su primera vela en una fiesta en la que tanto ella como sus hermanos, Víctor (6) y Oliver (3), fueron los auténticos protagonistas.

Tras las emociones de este primer cumpleaños, EL ESPAÑOL ha hablado con Beatriz, quien, muy amable, ha realizado un recorrido sobre los grandes cambios que han llegado a su vida en los últimos 12 meses.

No sólo en lo referente a su papel como madre de tres hijos, también en el terreno profesional -donde tanto ella como Víctor tienen nuevos proyectos-. Además, Trapote ha opinado abiertamente sobre la llegada del nuevo miembro de la familia Janeiro, el hijo de Jesulín (48) y María José Campanario (42).

Esta semana ha vivido un momento muy especial, el primer cumpleaños de su hija

Sí, el jueves celebramos el primer cumpleaños de Brenda. Parece mentira, ¡ya hace un año! Si hace nada estaba embarazada... Entre la pandemia, los negocios... Con el tercero no es lo mismo, el tiempo vuela. Decía '¿dónde se ha quedado mi bebé?'. En la guardería y todo me dicen que va increíble.

¿Cómo fue la celebración?

Estamos muy contentos, estuvimos en familia, pudo estar mi suegra, Carmen, con nosotros, e hicimos videollamada con el resto de la familia. Con Mamen (45) -Carmen Janeiro-, que también era su cumpleaños, y con Humberto también, que estaba trabajando fuera. María José y Jesús lo mismo. ¡Ya nos veremos el fin de semana! Era un cumple de niños.

La relación con su suegra es estupenda

Carmen se vino desde el día de antes. Al día siguiente del cumpleaños ya se volvió para a su casa, la vemos los fines de semana. Pero está siempre en todos los cumpleaños. Como abuela lo vive de manera muy intensa, le gusta estar siempre con sus nietos.

La verdad es que es muy bonito poder disfrutarlos. Esta noche ha dormido con los dos niños, en una cama grande, y cuando Brenda se ha despertado también se ha ido con ellos. Ella está encantada con su papel de abuela, disfrutando de estos momentos que pasan muy rápido porque luego se hacen adolescentes...

En sus redes sociales ha explicado que también tienen muy presente a su abuelo, Humberto Janeiro

Estoy orgullosa de Víctor, el mayor. Es muy artista y le gusta pintar a su familia, situaciones que vivimos y siempre tiene presente a su abuelo Humberto. Siempre que hace un dibujo de la familia él está ahí. Le tienen muy presente. Conocieron a su abuelo, desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero está presente, está ahí. Les leo un libro, Mi abuelo es una estrella, que ayuda muchísimo. Los niños interiorizan muy bien la historia, y es bonito, creo, que piensen que su abuelo es una estrella.

En un año su vida ha cambiado mucho, ha pasado a ser madre de familia numerosa. ¿Cómo es ese día a día con tres hijos?

Mi vida y la de Víctor, por supuesto, han cambiado mucho. Hay veces que solo tengo que mirar a mi marido para saber las cosas, tenemos mucha compenetración. Nosotros tenemos una persona en casa que nos ayuda, pero nuestros hijos son muy madreros y padreros. Les gusta hacer todo con nosotros. Tenemos que llevar un ritmo muy coordinado.

Ser familia numerosa ha sido subir un escalón más, uno se olvida hasta de mirarse en el espejo, pero lo pongo en la balanza y merece la pena. A mí me compensa. Fue un paso, pero llegó la princesa de la casa y estamos muy contentos con esta familia tan bonita. Además, el sacrificio que hacemos por ellos nos lo valoran. Ayer mi hijo me abrazaba y decía 'mamá, eres la mejor madre del mundo. Te amo'. Y eso ya compensa todo.

Con tantos quehaceres diarios, ¿cómo hacen para sacar tiempo como pareja?

Nosotros la verdad es que los planes que hacemos, como dos autónomos, son de sacar huecos para comer entre tareas. Seguimos haciendo planes, evidentemente, pero cambian mucho. Yo creo que para una pareja, el dormir juntos, ver la televisión o charlamos momentos que hay que buscar. Tenemos menos tiempo para estar juntos y hablar de nuestras cosas, pero siempre un ratito al día tenemos. La cuestión no es dónde, sino cómo se disfruta de cada momento.

Y aún así saca tiempo para dedicar horas al terreno laboral, ¿en qué está ahora?

Sigo con mis centros de manicura, Nails Factory, pero poco a poco me quiero ir desligando de ellos porque llevo ya 9 años en la empresa y me gusta seguir creciendo y no estancarme. Ha llegado un punto de mi vida en el que quiero seguir por otros caminos y mi idea es ir traspasando los negocios de manicura. Cerré uno, el otro lo he traspasado y me quedan dos ahora mismo.

Además, Víctor y yo montamos una cafetería, en Sevilla, en la pandemia para suplir las carencias que había en el sector taurino en ese momento, pero ahora Víctor quiere retomar su carrera taurina y tiene también nuevos proyectos de televisión.

Lleva varios años centrada en su faceta de empresaria, pero ¿le gustaría volver a sus orígenes, a la televisión?

No me importaría, la verdad. Soy muy amante de mi profesión, la estudié y ejercí con ganas, con la idea de que mi vida estuviera ligada al mundo de la televisión porque es de lo que más me gusta. Pero por situaciones me tuve que apartar, tuve que vivir mi maternidad y la televisión es Madrid o Barcelona, y yo vivo en Cádiz y tampoco me van a montar un plató. Me gustaría volver al periodismo si hubiera un proyecto bonito, yo busco algo que aporte, en el que no tenga que hacer daño a los demás para tener más audiencia, no es mi estilo. Lo hice en su momento, estuve metida en esa rueda, pero con 41 años y tres hijos no es lo que quiero transmitir a mis niños.

Al vivir en Cádiz, a quien más cerca tiene es a su suegra, ¿es dispuesta como abuela?

Mis padres se compraron aquí un piso y pasan temporadas en Cádiz, y Carmen en el día a día vive en el campo entonces a diario no 'tiramos' de ella. Su función de abuela es más en los fines de semana, que es cuando vamos a verla. Pero siempre que la he necesitado ha estado. Ella me lo dice, que para cualquier cosa coja el teléfono, y me lo ha demostrado. Cuando por causas de fuerza, que he estado mala o en el hospital, la he necesitado, ella ha estado ahí y me lo ha demostrado.

Estará encantadísima entonces con la llegada del nuevo, el hijo de Jesús y María José

¡Claro! ¡Encantadísima! Un nieto más. Es una mujer pasional con todos sus nietos, algunos los tuvo cuando era más joven -esos ya son mayores de edad-, y ahora lo ha vuelto a vivir de nuevo con mis hijos y con los de Humberto. El regresar a lo que es el cambio de pañales, los berrinches, el 'quiero dormir contigo'. Y cuando estaba pensando que Breda era la última, fíjate la sorpresa de que habrá un nuevo miembro de la familia.

¿Cómo vivieron Víctor y usted la noticia del embarazo?

Fue una sorpresa. Cuando a mi marido le llamó Jesús para contárselo, yo no me lo creía. '¡Eso es que te está gastando una broma!', le dije. ¡No me lo podía imaginar! Jesús es muy bromista y le encanta llamar un día sí y otro también para gastarme bromas, así que pensaba que era una broma. Pero me decía Víctor, 'no, no, que se ha puesto María José y me ha dicho que sí es cierto'. Pero nada, yo seguía, 'esto es una broma y ella le está siguiendo el rollo'. Aunque mi marido insistía en que era verdad.

Tuvo que confirmar la noticia con ella

A los días hablé con ella y le dije 'te tengo que dar la enhorabuena, ¿no?' y me dice que sí. ¡Qué alegría, por favor! Pero si yo no lo escucho de su boca, no me lo creo.

Con el reciente nacimiento de Brenda tiene en usted a la mejor consejera

Mi experiencia está muy reciente, hemos charlado muchísimo de recomendaciones. Cositas básicas, de la cuna, el carrito... Yo le he dado mis consejos porque ha cambiado mucho desde que ella tuvo al último niño, hace 15 años. Así que estamos encantados.

Otro miembro de la familia que ha sido noticia estas semanas ha sido su sobrina, Julia Janeiro

Julia (18) es una chica joven y aunque es mayor de edad y se podría hablar de ella, su decisión es no salir en los medios, no le gusta que se hable de ella, que se la relacione con la prensa de corazón. No solo porque sea 'hija de' tiene que estar ahí.

Tiene derecho a decidir y que tenga sus redes y seguidores no significa que se tenga que estar hablando de ella si ella no quiere, esa es mi lectura. Creo que ahora ella está en un proceso de adaptación, de ser una persona conocida, ha sido un año de adaptación y de decidir ella qué quiere hacer con su vida.

Este 11 de marzo, su cuñado Jesús regresa a la televisión con 'El Desafío'. ¿Lo verán en casa?

Lo veremos. Cuando estaba grabando me contaba las pruebas que hacía. Allí ha coincidido con Norma Duval (65) y le decía, '¿sabes que mi cuñada parece tu hermana?', porque a mí me decían que si era la hija secreta de Norma Duval. Y yo he coincidido con ella, yo le tengo una admiración plena y la tengo un gran cariño. Han hecho muy buenas migas. Él es muy divertido, siempre nos estamos riendo, es muy bromista, por eso cuando nos llamó para darnos la noticia del embarazo no nos lo creímos. Ahora le digo, 'Jesús, a cambiar el pañal, ponte de prácticas'. Pero él dice que no, que más adelante.

