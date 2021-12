María José Campanario, embarazada: así le afectará su fibromialgia, según la opinión de un médico

María José Campanario (42 años) se ha convertido por derecho propio en la gran protagonista del último mes del año tras conocerse que está esperando un bebé junto a su marido, Jesulín de Ubrique (47). Un nuevo vástago que nacerá el próximo 2022 y que se convertirá en su tercer hijo en común -pues ya son padres de Julia (18) y Jesús Alejandro (14)- y el cuarto para el torero, que también es padre de Andrea (23), fruto de su anterior relación con Belén Esteban (42).

Una feliz noticia que han compartido en las páginas de ¡HOLA! y que trae consigo una gran cantidad de dudas debido a la enfermedad que sufre Campanario: la fibromialgia. Ante esta situación, y para esclarecer cómo serán los próximos meses de la odontóloga, EL ESPAÑOL ha hablado con el doctor Jesús Sánchez Martos (68), conocido por su participación en el programa Sálvame, quien ha desvelado a este medio las recomendaciones que María José debería tener en cuenta en esta etapa de su vida. "La primera recomendación, no para María José Campanario, sino para cualquier mujer que esté diagnosticada de fibromialgia, es que sepa que la fibromialgia no tiene por qué limitar la concepción de una mujer", comienza asegurando. Además, destaca que "una mujer que tiene fibromialgia debe programar su embarazo, planificarlo". Algo que no se aplica en el caso de María José, según ha desvelado a ella misma.

María José Campanario el pasado 1 de noviembre en Madrid. Gtres

Debido a su edad -42 años- y la enfermedad que sufre, está dentro del grupo de embarazos de riesgo, por lo que sus doctores tendrán que vigilarla de cerca hasta que dé a luz. Campanario puede contar con la tranquilidad de que, según Sánchez Martos, "los tratamientos que va a tomar para la fibromialgia no tienen por qué afectar para nada a su embarazo, ya que justamente los médicos saben controlar la enfermedad en el caso del embarazo".

Además de a las consultas propiamente dichas, la mujer de Jesulín de Ubrique también debe estar pendiente de las medidas médico-sanitarias, las que va a recomendar el ginecólogo con respecto al ejercicio físico, "que se debe de hacer diariamente entre 40 y 50 minutos, aunque solo sea caminando; y en cuanto a la alimentación, debe ceñirse a la dieta mediterránea, evitando el cosumo de alcohol, tabaco y grasas. Hablamos de una vida saludable que es la que debe llevar una mujer para quedarse embarazada con 20 años, pero, más aún, con 40 porque sabemos que a partir de los 40 o 42 puede existir un riesgo de parto prematuro, problemas en la placenta...", revela el experto.

A la pregunta de si la fibromialgia aumenta el riesgo durante el embarazo, el médico de Sálvame es claro al asegurar que no. "La fibromialgia no controlada puede provocar alteraciones durante el embarazo. Unida a la edad, que puede provocar alteraciones en la placenta o de parto prematuro, pero como eso lo sabemos, para evitarlo se planifica el embarazo con tiempo. La fibromialgia no es una enfermedad que invalide al 100%, depende de los tratamientos que se esté recibiendo".

Este será el tercer hijo para la pareja. Gtres

"El embarazo no es una cuestión de una fecha, es cuestión de nueve meses que va a tener que estar controlándose mucho más periódica y directamente con el ginecólogo. También con su pareja, porque el tema de la alimentación, el ejercicio, la preparación para el parto debe ser algo de los dos", sentencia el doctor Sánchez Martos.

