Así planea Norma Duval el cumpleaños de sus sobrinas, las hijas de Carla: "Será una celebración familiar"

Hace apenas unas semanas Norma Duval (65 años) compartía la mejor noticia posible: volverá a ser abuela gracias a su hijo Yelko (36), que está esperando una niña. Una gran forma de cerrar un año agridulce que estuvo marcado por la muerte su madre, Purificación Aguilera, en el mes de mayo.

La familia siempre ha sido la máxima prioridad de la vedette, que se ha volcado en los suyos durante toda su vida, convirtiéndose en una gran matriarca que celebra y agradece cara paso que puede compartir junto a ellos.

Este próximo 20 de enero Norma Duval tiene ante sí un día importante, el doble cumpleaños de Paula y Andrea Paredes, las hijas de su hermana Carla, a quienes acogió como si fuesen sus propias hijas tras su muerte, en el año 2010, y del padre de las jóvenes, Santiago Paredes, en 2016. Una cita muy especial que Norma Duval tiene en mente y de la que ha hablado con EL ESPAÑOL.

Si bien una cifra tan especial, las gemelas cumplen 22 años, suele ir de la mano de grandes celebraciones, la artista tiene claro que eso es algo que tendrá que esperar. "Vamos a estar en familia", asegura, y es que en estos momentos en los que hay un alto número de contagios de Covid-19 han optado por algo íntimo. "Con la pandemia yo tengo muchísimo cuidado de reuniones, de mucha gente, de no acudir a lugares concurridos", explica la catalana a este medio, deslizando el motivo por el que no ha asistido a grandes eventos en los últimos tiempos.

De hecho, solo va a realizar una excepción, y por un buen motivo: "Tengo que ir al funeral de mi gran amigo Jaime Ostos e iré con doble mascarilla", explica. "Por lo demás no vamos a hacer grandes celebraciones por el tema de la pandemia. Será una cosa familiar nada más. En casa. Pero por supuesto que se va a celebrar, aunque en familia, nada más", termina desvelando Norma.

Pese a la gran notoriedad de su tía, que es casi su segunda madre, Paula y Andrea han optado por mantener un perfil alejado de los focos y la notoriedad. Aun así son varias las cosas que se conocen de ellas como, por ejemplo, que estudiaron para ser TCP, es decir, Tripulante de Cabina de Pasajeros.

De hecho, en su perfil en la red social LinkedIn Paula desvela que trabaja para compañía Air Europa. Alejadas de las pasarelas, un mundo en el que en un principio parecía que se dejarían ver, sí que se han establecido como influencers y, de hecho, cuentan con varios miles de seguidores que siguen cada paso que dan.

Un entorno muy familiar

A sus 22 años Paula y Andrea ya han descubierto el lado más amargo de la vida. Cuando apenas tenían 10 años se tuvieron que despedir de su madre, Carla Duval, que fallecía el 31 de octubre de 2010 a los 46 años en el Hospital Universitario de la Paz a causa de un cáncer de útero que sufría desde hacía años.

Desde ese momento, las jóvenes quedaron al cargo de su tía, que declaraba poco después a ¡HOLA!: "Ante todo, Santiago es su padre, pero desde que Carla se fue las niñas viven conmigo y estamos bien así. Aquí disfrutan de unas condiciones de vida muy buenas. cada una dispone de su propia habitación, van a un buen colegio, y sobre todo me tienen a mí, que hago las veces de madre que ellas tanto necesitan".

En esos momentos, el productor teatral se encontraba batallando contra su propia enfermedad, un cáncer que padeció hasta el fin de sus días, pues moría de un ataque al corazón en febrero de 2016, cuando las gemelas contaban con 17 años.

A pesar de que Norma las acogió como si fueran sus hijas, llevándolas a los "mismos colegios y queriéndolas y adorándolas igual", ellas nunca han olvidado a sus padres, a quienes han dedicado muchos homenajes en sus redes sociales.

Especialmente Andrea, que en más de una ocasión ha compartido imágenes el álbum familiar junto a mensajes muy emotivos: "Papá, has sido, eres y serás siempre el hombre al que más voy a poder llegar a querer en este mundo. Hemos podido disfrutarte cinco años más, pero al final has ido al cielo con mamá y ahora ya estáis los dos juntos ahí arriba. Si de una cosa estoy agradecida al mundo es de los padres tan maravillosos que he tenido y la lección de vida tan grande que me han dado cada uno", escribía tras la muerte de su progenitor. "Siempre estaréis en mi corazón", plasmaba por su parte Paula, mucho más discreta en sus redes.

Este gran amor que sienten hacia sus padres, por su puesto, también lo tienen hacia su tía, a quien durante uno de sus cumpleaños no dudaron en felicitar asegurando que es "la mejor tía del mundo". Una calificativo del que Norma Duval debería estar más que orgullosa.

