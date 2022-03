Nueva York y la sensualidad eléctrica de los años 70 inspiran la nueva colección de Andrés Sardá

Dale al play. Este próximo invierno Andres Sarda anima a mover el cuerpo. Con libertad, sin miedo, siempre hacia adelante. Dejando atrás todo aquello que pesa. Disfrutando del momento, agitando la energía, generando buenas vibraciones. Un paso, giro, un salto, y vuelta a empezar. Nueva York y la sensualidad eléctrica de los años 70 inspiran una sofisticada colección. En ella los juegos de texturas son los reyes de esta pista de baile que es la vida. Prendas sensuales que reivindican el tacto y que al vestirlas ofrecen una explosión de sensaciones. Diseños que desafían los cánones y el concepto de interior-exterior y que de nuevo, se adornan con las joyas por el artista Max Enrich.

Andrés Velencoso ha sido el maestro de ceremonias luciendo diseños elaborados para la ocasión. El actor y modelo se encargará de acompañarnos en este viaje sensorial y único. Una aventura que empieza temprano y que termina justo cuando la noche se desvanece.

Andrés Velencoso ha abierto el desfile. Andres Sarda

8:00 AM - 'Walking in rhythm'

El compás de la ciudad pone la melodía a las coreografías del día a día. La urbe da ritmo a un conjunto de piezas de lencería que con su atrevimiento salen a la calle. Sorprenden con encajes bordados y flocados que se combinan con denim acolchado, tules, lana fría y tejidos de peluche. La barrera entre lo íntimo y lo público se difumina y las prendas interiores se combinan con voluminosos vestidos y tejanos upcycling. Los materiales son coloristas, extravagantes y muy marcados, encontrando disfrute en los contrastes y en las superficies táctiles. Las líneas, en ocasiones juegan con grandes volúmenes y en otras se simplifican al máximo simplemente siguiendo el cuerpo de la mujer.

Da los buenos días Andrés Velencoso luciendo una superposición de tops de tul que dibujan sugerentes contrastes, combinados con unos tejanos suprareciclados de bajos acampanados y estilo setentero.

Los materiales son coloristas, extravagantes y muy marcados. Andres Sarda

3PM - 'Don’t stop 'til you get enough'

Cae la noche y todo se transforma. Sube el volumen, y el cuerpo se lanza a nuevos ritmos. Es momento de cerrar los ojos y dejarse llevar. Las prendas borran sus barreras y adoptan nuevas expresiones. Las piezas interiores evolucionan en vestidos y conjuntos que inventan una nueva categoría y sorprenden por su osadía. Los materiales utilizados son diversos y luminosos gracias a los brillantes adornos de la reputada firma Suiza Swarovski. Cristales de diferentes medidas, en insólitos tonos flúor y dorado, adornan piezas en distintas tallas y colores aportando luz y sofisticación. Otros materiales exquisitos y resultado de la investigación y saber hacer de Andres Sarda, hacen memorable este momento. Tules invisibles o en colores, rejillas de lentejuelas, bordados con espejo, tricots y raso de seda hacen que las prendas devengan inolvidables. Velencoso se despide luciendo un lujoso conjunto compuesto por camisa de encaje de alta costura en color negro, con detalles de raso de seda, conjuntada con un pantalón acampanado y fajín del mismo tejido.

Uno de los modelos de noche. Andres Sarda

