Nuria Sardá: "La nueva colección es espectacular porque hemos representado ese volver a salir de fiesta"

Nuria Sardá (52 años), directora creativa de Andrés Sardá, ultima los detalles de la próxima colección. Sus nuevas propuestas verán la luz este jueves 8 de abril, día en el que arranca la 73 edición de la Fashion Week Madrid. De hecho, será ella quien levante el telón de la pasarela madrileña, donde este año 34 diseñadores mostrarán sus creaciones.

Está nerviosa pero con mucha ilusión. EL ESTILO ha mantenido una conversación telefónica con ella justo un día antes de su presentación Who is she?

¿Qué vamos a poder ver en esta nueva colección?

Este año, cuando empezamos a pensar en el desfile, no sabíamos muy bien en qué situación estaríamos y si podría ser la presentación física o no. Pensamos entonces en un film para que pudiéramos presentar la colección viniera lo que viniera. Pero al final, el fashion film vendrá acompañado de unas propuestas en vivo y en directo porque este año el desfile representa todo lo que vendrá una vez hayamos pasado esta pandemia. Nos situamos ya en el año que viene, pensamos que la pandemia nos queda atrás, vuelve la explosión de la vida, de la felicidad, de compartir, de celebrar todo lo que no hemos podido en estos meses.

El desfile será, por tanto, un modelo híbrido...

Sí. hemos hecho unos looks especiales para esta presentación que no salen en el fashion film. Además, vamos a contar con modelo, con bailarinas... transformamos un poco la sala en lo que será esta discoteca/sala de fiesta para situarnos en lo que será ese momento de alegría y de optimismo una vez termine todo. Será una presentación diferente, que queremos que sea todo un espectáculo.

¿El mensaje es una especie de canto a la vida?

Exacto. Nos ponemos en el momento en el que ya hemos salido de todo esto. Es como una promesa de lo que está por venir. Hemos pasado todo esto, pero ya estamos en la alegría, sin distancias y sin mascarillas.

¿Cómo son los materiales en estas nuevas propuestas?

Hemos querido sobre todo que fueran una caricia para el cuerpo. En este momento en el que no nos hemos podido tocar ni abrazar hemos querido darle mucha importancia al tacto. Hemos hecho moda con seda, crep de seda, encajes de alta costura... Cuando los llevemos nos han de ser una caricia para el cuerpo. Siempre nos gusta llevar la colección al extremo y hacer algo muy especial por eso hemos querido hacer unos looks muy espectaculares porque queremos representar ese volvernos a vestir para salir y volver a vernos guapas.

Y los colores, ¿qué se va a llevar?

Vamos a jugar mucho en este desfile con el negro y el nude. Es una forma de enseñar y ocultar. También vamos a ver combinaciones de fucsia con burdeos para también subir la moral. Azul con caldera es otra de las propuestas o un rosa con maquillaje.

¿Cómo es la mujer Andrés Sardá?

La mujer Sardá tiene tres valores importantes: la libertad, la fuerza interior y la resiliencia. Son mujeres con vidas extraordinarias, pero no quiere decir que sean todas actrices de cine o mujeres que tengan profesiones superespeciales pero sí son mujeres que ellas toman las riendas de su vida a todos los niveles. Destacan por su fuerza y por su determinación.

¿Cómo es trabajar en el taller de Andrés Sardá en pandemia?

Nosotros no solo hemos intentado sobrevivir, sino que también hemos querido colaborar con nuestros clientes y con nuestros proveedores para ayudarnos entre todos y salir todos de este problema porque nos necesitamos los unos a los otros.

¿Cómo ha afectado la pandemia al sector de la moda?

Hemos tenido suerte porque el año pasado pudimos salvarnos porque hubo verano. De una manera u otra pudimos bañarnos y hubo muchas ganas de disfrutar. No nos pudimos quejar. Y después, en la ropa interior se ha visto que vestirnos bien por dentro te da ese subidón de moral y de autoestima y hemos tenido ese efecto. Se ha notado en las ventas que ha bajado, pero no ha ido del todo mal. hemos podido aguantar.

¿Por dónde pasa el futuro de la moda?

Lo primero es sobrevivir a lo que está ocurriendo pero una vez lo hayamos superado creo q hay volver a ese optimismo y a esas ganas de hacer cosas.

