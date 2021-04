Begoña Villacís, referente de estilo en la semana de la moda de Madrid: la falda de Zara que lo confirma

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (42 años), ha cumplido una edición más con su fiel compromiso con la moda patria. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela oficial de moda en España, dará arranque este jueves 7 de abril, aunque este miércoles, día 6, se ha celebrado a mediodía una presentación con una rueda de prensa a la que han acudido tanto diseñadores, ya preparados para sorprender a otros con sus propuestas, como representantes de las instituciones locales.

Entre ellos, Begoña Villacís, un referente de estilo para muchas mujeres y una de las políticas mejor valoradas en lo relativo a su atuendo y buen gusto en la elección de sus looks. Para la ocasión, la política ha impactado con una falda de la que JALEOS conoce todos los detalles. Una prenda arriesgada, absolutamente tendencia, y que ha combinado de manera magistral mezclando riesgo y sofisticación.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con falda de Zara. Gtres

La falda en cuestión es una prenda que tiene ya varias temporadas, pero como en el fashion world, igual en la vida, todo es cíclico, ese diseño vuelve a ser super trendy en la actualidad. Se trata de una pieza de Zara con estampado de pitón que baila entre el gris, el negro y el verde. Es de corte midi, en piel y lleva una cremallera plateada frontal. Como curiosidad, también existía el top idéntico a juego.

Desafortunadamente para todas aquellas mujeres que se hayan enamorado perdidamente de la falda de Villacís, ya no consta en el sitio web del buque insignia de Inditex. Aunque aún hay una oportunidad de hacerse con ella, por pequeña que sea. Existe la posibilidad de adquirirla en algunas páginas no oficiales como eBay. Eso sí, no a precios de Zara, sino a los seleccionados por usuarios privados.

Villacís ha mezclado la pieza principal de su outfit con un sweater en color crudo de punto remangado y un bolso shopping en tonos caqui con asas imitando a las cañas del bambú. Como joya de la corona a este look, la primera teniente de alcalde de Madrid ha seleccionado unas sandalias muy propias de la primavera y también ubicadas dentro de las tendencias de calzado en los últimos tiempos. Se trata de un par de stilettos sling back con cuerpo de vinilo y punta en punta dorada.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con stilettos sling back. Gtres

Durante el evento, Begoña Villacís intervenido para hablar sobre la importancia del sector moda en España y en todo el planeta. Cabe destacar que Amancio Ortega (85), la cabeza pensante de su falda estrella, es el undécimo hombre más rico del mundo a costa de una compañía textil, como es Inditex.

"La moda no solo no va a cerrar, sino que se va a hacer cada día más fuerte", explicó Villacís durante su discurso, en alusión a las dificultades que atraviesa la industria de la moda de autor a causa de la pandemia de coronavirus. "La moda es... esas prendas que comprabas cuando tenías tu primer sueldo, ese bolso que heredabas de tu abuela... eso también es slow fashion. La moda es abrirte al mundo y mostrarle cómo te sientes", indicó la vicealcaldesa de la capital tras declararse "una firme defensora y una creyente" de este sector. Y no hay duda de ello.

