Núria Sardà, sobre su nueva colección: "Es diferente, impactante y muy femenina"

Este 16 de septiembre arranca la 74 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A las 11.30 de la mañana IFEMA acogerá Oriental Dream la nueva colección que la firma de lencería y baño Andrés Sardà presenta para la temporada de primavera-verano 2022. EL ESTILO ha tenido la ocasión de hablar con Núria Sardà (52 años), su directora creativa, a escasas horas de poner el trabajo de muchos meses sobre la pasarela. Con ilusión y la tensión propia del momento, la diseñadora catalana atiende a este periódico al teléfono.

¿Todo listo para el desfile de mañana? ¿Cómo van los nervios?

Los nervios siempre están, pero bueno estamos acabando el fitting con las chicas. Es un momento muy importante también para nosotros, para que cada chica se vea muy bien con lo que lleva y cuadrar looks con niñas y que todo el mundo esté contento.

Boceto de 'Oriental Dream', la colección que presenta Andrés Sardà. Andrés Sardà

¿Tiene en cuenta entones la opinión de las modelos a la hora de adjudicarles un look?

Siempre. Claro. Nosotros nos debemos a las mujeres y ellas las primeras. Además, que se sientan bien hace que transmitan de otra manera. Son parte importantísima del show y es clave que sientan lo que llevan.

¿Cómo afrontan desde el equipo los imprevistos o cambios de última hora?

Con mucha cintura, es un equipo muy potente. Mucha preparación antes para evitar al máximo los imprevistos, pero siempre hay. Llevamos muchas ediciones, ya nos ha pasado de todo y eso curte. Pero bueno tenerlo todo muy preparado, haberlo probado ya en Barcelona, conocer las chicas, tener un buen equipo de costura. Todo esto nos ayuda.

Entre los pocos detalles que han trascendido, la colección es una mezcla de tradición y "evolución rompedora". ¿Cómo se baja a tierra todo esto en un desfile de lencería y baño?

Nos encanta esta diversidad que hay todavía en Oriente y como ellos conviven con una tradición muy fuerte, pero a la vez tienen un espíritu tan rompedor y tan futurista. Todo eso convive muy bien en la sociedad. Entonces nosotros hemos querido, siempre a nuestra manera, en una visión Sardà, ver esta dualidad.

Lo hacemos presentando en la parte primera toda esta sección de ropa interior con todas las sedas, los bordados, los kimonos, las prendas de inspiración más tradicional. Y luego, una de nuestras diseñadoras, Mao Xue, que ella es china, va a hacer una performance en la pasarela. A partir de ahí empieza el futuro con lo que sería la colección de baño, con una inspiración mucho más anime, manga, colores muy fuertes, tejidos tecnológicos, sostenibles, leds, charoles. Queremos ver esa superdualidad en la pasarela de esta manera.

¿Cómo ha sido el proceso creativo de esta colección?

Siempre es una cuestión de equipo, de mix de ideas, de evolución, de dejarse llevar. De no bloquear las ideas por los inconvenientes que pueda haber. Muchas veces piensas cosas pero sabes que hay mucho lío para llegar a conseguirlo. Nos hemos de sacar todos esos prejuicios, no ponernos límites e ir siempre al máximo de lo que queremos. No cortarnos por los inconvenientes que pueda haber en el camino.

Uno de los diseños que se verán sobre la pasarela. Redes sociales

¿Alguna anécdota que puedas compartir?

Este año tenemos la suerte de que va a colaborar con nosotros Bad Gyal (24). Ella va a abrir y va a cerrar el desfile. Para nosotros representa esta nueva feminidad, esta jueventud, esta nueva forma de expresar y nos encanta que haya querido colaborar con nosotros.

La cantante va a abrir con un look de la parte tradicional y lo va a cerrar con un look del futuro o de la parte esta más manga. Además, para esta última salida L’Oréal -sponsor de la pasarela- nos ha propuesto algo. Ellos van a hacer un proyecto llamado Porque nuestro planeta lo vale. Y nos han pedido a varios diseñadores que el último look sea especialmente sostenible para apoyar este proyecto.

¿Qué es lo que les llamó la atención de Bad Gyal para trabajar con ella?

Es una nueva manera de expresarse de la juventud, creemos que hemos de escucharles y darles voz. Nos encanta poder colaborar con ella y que forme parte de este desfile. Nos encanta lo que hace y cómo lo hace.

Aunque las restricciones de la pandemia ya se han relajado algo, ¿les han afectado a la hora de llevar a cabo el proceso de creación?

Sí, desde que está la Covid, nos ha condicionado mucho. Lo que es verdad es que ha ido evolucionando, gracias a Dios creo que actualmente estamos mucho mejor de lo que habíamos estado. Para nosotros esto ha de quedar totalmente atrás, aunque no lo hayamos dejado totalmente atrás. Pero sí que hemos mejorado muchísmo y espero que de aquí a un año esté totalmente detrás.

Contamos como en el 2020 tuvimos que adaptarnos. Fue una locura, actualmente ya estamos en esta nueva manera de enfocar. Para nosotros ya está superado a nivel empresarial, aunque lo tenemos en cuenta, claro.

Si tuvieras que definir la colección con tres adjetivos, ¿cuáles serían?

Diferente, impactante y muy femenina.

Siempre hay alguna pieza en la colección que para los diseñadores es especial, ¿existe esta prenda?

Para mí nunca puedo escoger una, porque todas las que hacemos son especiales. Además es tan diverso, desde el mundo de la tradición al manga. No te puedo decir solo una. Por otro lado, también influye lo que te he comentado anteriormente: cada chica después le da vida a la prenda. Es impresionante cómo una prenda que era de las que menos te gustaba, cuando se la pone según quién y la lleva según cómo, es al final la que más te gusta de todo el desfile. O sea, que para decir qué es lo que más me ha gustado, tenemos que contar con quién lo va a llevar y cómo lo va a llevar.

Habéis introducido materiales reciclados en esta colección, ¿es importante para vosotros apostar por la moda sostenible?

No solo la moda, yo creo que hemos de ser consecuentes en todo. Desde hace mucho tiempo estamos diciendo que no es sostenible este sistema que llevamos de vida, de consumo, de obsolescencia programada. Es insostenible para mí. Lo he dicho muchas veces este low cost nos ha hecho la vida low cost y nos ha llenado la vida de basura. Aunque a todo el mundo le gusta mucho volar por diez euros a Venecia, no es sostenible.

Pero nosotros creemos mucho, hemos hecho apuestas muy importantes y trabajamos a largo plazo para la sostenibilidad. Creemos que nuestra moda es muy sostenible porque es una moda de calidad de cercanía, con proveedores europeos, hecha para durar, no es de usar y tirar. Pensamos mucho en que la moda ha de durar, porque cuesta mucho tejer, cuesta mucho teñir, cuesta mucho todo como para que después haya toneladas de prendas que ni se venden ni se usan, que se tiran.

También hemos cambidado todo nuestro packaging, quitando el plástico. Colaboramos en la formación de mujeres para la confección en España, porque uno de los problemas es que no había gente que cosiera en España. Estamos trabajando con colectivos de mujeres en dificultad y estamos ayudando para que además de aprender el oficio podamos tener una posibilidad de aumentar nuestras producciones en España a través de personal cualificado.

Núria Sardà sale a saludar en el desfile del pasado enero. Gtres

Sus puestas en escena son siempre espectaculares. En este sentido, ¿qué podemos esperar para el desfile de este jueves?

Nosotros pensamos que la presentación ha de ser un espectáculo y que todos la deben disfrutar muchísimo: las chicas,el público, todos. Hacemos un desfile este año más corto, con 18 salidas. Cada chica va a llevar un look, no se van a cambiar, que eso también nos da la posibilidad de que cada modelo esté vestida como queremos, peinada como queremos, todos los looks estarán más acabados y elaborados especialmente para cada chica. Por tanto el maquillaje y el pelo pueden ser mucho más personalizados. Todo el mundo está vestido con tiempo, disfrutas mucho más el momento. Y ellas -las modelos- pueden ensayar, mirar, probarse. Todo va con más calma y eso también se refleja en la pasarela.

Javier Peral nos ha hecho la música. Hemos hecho unos fondos de pantalla para poner en situación la colección y creo que todo el equipo va a poder disfrutar mucho el momento y todo eso va a transmitirse. Al menos es lo que esperamos.

¿Qué significa para la marca Andrés Sardà desfilar en Fashion Week Madrid?

Para nosotros es la culminación de las propuestas. Es la posibilidad de llevar la colección al máximo, de soñar todo lo que queremos. Aquí no tenemos límites de imaginar prendas especiales porque no todo tiene que venderse. Podemos jugar a este show, a este espectáculo. Además es un momento en el que hoy en día, gracias a las redes sociales, la colección llega a todo el mundo, eso es importantísmo. Para nosostros lo principal es que esta colección llegue al máximo número de gente, que les guste y que sea lo más internacional. Por eso es importantísimo poder estar aquí.

Para finalizar, ¿en qué momento cree que se encuentra la pasarela madrileña?

Creo que estamos en un momento en el que hemos pasado un bache fuerte. No hace falta decir que todo este tema de la Covid ha sido muy desgastador para muchas empresas. Pero creo que lo peor está atrás y que a partir de ahora nos queda un futuro por delante muy importante y que tenemos todas las armas para poder llegar. Creo que hoy en día el mundo redes sociales y comunicación es tan fácil que tenemos que trabajar todos para presentar unas colecciones muy potentes que llamen mucho la atención y hacer la pasarela de Madrid muy fuerte e internacional.

