La nueva y sorprendente aventura profesional de Laura Vázquez, la mujer de José Ramón de la Morena

En noviembre de 2021, el periodista José Ramón de la Morena (65 años) contraía matrimonio por sorpresa con su pareja sentimental, y madre de su último hijo, Laura Vázquez (41).

Fue el propio locutor quien confirmó el enlace durante su regreso estelar por un día a las ondas de la Cadena Ser. Daba así la sorpresa, a modo de agradecimiento a su audiencia, y aparcando su carácter reservado a la hora de hablar de su vida privada. El periodista tiene motivos para sonreír.

"Estoy feliz, me casé el sábado y tengo un niño de ocho meses que te cambia la vida", fueron sus emotivas palabras en la radio. El comunicador y Laura festejaron una boda por lo civil, vestidos como marca la tradición -ella, de blanco; él, con traje oscuro- y, según pudo confirmar EL ESPAÑOL, después del 'sí, quiero' disfrutaron de una agradable comida en un restaurante de Madrid, y posterior sobremesa, con familia y amigos. En la misma estricta intimidad.

El matrimonio vive un excelso momento personal. Cabe recordar que el locutor se retiró de la radio en 2021, y Laura ejerce de directora de proyectos de la Fundación José Ramón de la Morena. Además, destacan de ella quienes la conocen que es una persona muy solidaria, deportista y, sobre todo, viajera. Una persona, en suma, a la que le gusta vivir y explorar y disfrutar la vida.

Una cualidad que ha quedado más que patente en las últimas horas. Laura Vázquez ha anunciado en su Instagram que ha estrenado nueva etapa al escribir su primer libro, Viajar, vivir, amar. "¡Ya está en la calle mi primer libro! ¡Qué ilusión! Lo podéis obtener ya por internet y en las librerías a partir del 23 de marzo", ha posteado Laura, repleta de ilusión.

Su nueva vida junto a Laura

Hace unos meses, EL ESPAÑOL pudo conocer algunos detalles de por qué José Ramón de la Morena abandonó la radio. Dejar la radio no fue una decisión fácil. "La gente no se imagina lo que hay detrás de esta profesión, son muchas las renuncias que se hacen. José Ramón está en un punto de su vida que ya valora otras cosas y no quiere perderse momentos de su hijo", informó alguien cercano a su entorno.

Se apuntó entonces que esta decisión fue muy meditada y consensuada con su entorno: "La primera que lo apoyó fue Laura, en realidad lo ha hecho por ella. La llegada de Laura a la vida de José Ramón fue importante".

De la Morena y Laura Vázquez comenzaron su relación en el año 2018 y hace unos meses era la propia Laura quien compartía la inmensa felicidad de este amor en sus redes sociales. "Felicidad. Lo supe desde que te conocí. De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo, José Ramón de la Morena", posteó a finales de 2019. "Suerte la mía", replicaba el aludido.

Se trataba de una suerte de confirmación oficial. Hace un tiempo, Laura, relajando su celo hacia lo privado, colgaba en su red social su primera imagen de embarazada bajo el siguiente texto: "Llena de vida y de amor". Una publicación que rápidamente era respondida por De la Morena: "¡Cómo te quiero!". Vázquez -que antes de conocer a José Ramón estuvo casada- es una mujer deportista, viajera y aventurera. Le gusta montar en bici, perderse como runner, y saltar en paracaídas siempre que la ocasión lo merezca.

