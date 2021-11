El motivo por el que José Tomás fue el padrino de la boda de José Ramón de la Morena: su estrecha amistad

El pasado sábado 6 de noviembre el periodista José Ramón de la Morena (64 años) contraía matrimonio por sorpresa con su pareja sentimental, y madre de su último hijo de ocho meses, Laura Vázquez (40). Fue el propio locutor quien confirmó el enlace hace unos días, durante su regreso estelar por un día a las ondas de la Cadena Ser. Daba así la sorpresa, a modo de agradecimiento a su audiencia, y aparcando su carácter reservado a la hora de hablar de su vida privada. El periodista tiene motivos para sonreír.

"Estoy feliz, me casé el sábado y tengo un niño de ocho meses que te cambia la vida", fueron sus emotivas palabras en la radio. El comunicador y Laura festejaron una boda por lo civil, vestidos como marca la tradición -ella, de blanco; él, con traje oscuro- y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, después del 'sí, quiero' disfrutaron de una agradable comida en un restaurante de Madrid, y posterior sobremesa, con familia y amigos. En la misma estricta intimidad.

Quien oficializó el enlace fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (46), "buen conocido" de José Ramón, como avanzó Semana. Así se lo pidió expresamente el comunicador de Brunete. El padrino que presenció el casamiento fue el torero José Tomás (46). No podía ser de otro modo, ya que el diestro y De la Morena conservan una íntima y estrecha amistad desde hace décadas. "Hace tiempo que se tratan como familia", apostillan.

El ya matrimonio José Ramón de la Morena y Laura Vázquez en una imagen de sus redes sociales.

Según la información que llega a este periódico, se conocieron en una plaza de toros, en los comienzos de José Tomás, y el que fue locutor de El Transistor "quedó prendado" de su buen hacer ante el toro. Se conocieron y ahí se forjó una larga y honda hermandad que llega hasta nuestros días. De la Morena, gran aficionado a los toros, comenzó a acudir a todas las corridas que encabezaba José Tomás.

Tal es la admiración que siente José Ramón por el diestro -una de las leyendas vivas del toreo- que en su casa le dedicó un rincón en su particular museo. "Allí tiene un traje de José, fotografías, recuerdos y litografías de su amigo. El traje, explicó él en sus redes, es de cuando Tomás salió a hombros en su segunda puerta grande", informa al otro lado quien bien conoce la historia. Los dos Josés comparten, además del toro, otras aficiones que practican en su tiempo libre, como el tenis.

De hecho, son muy habituales sus partidos mano a mano, a veces en compañía de otros buenos amigos, como Pedro Ruiz (74) y Manolo Quijano (54). José Tomás apoya y está muy presente en la Fundación José Ramón de la Morena, de la que es Directora de Proyectos Laura Vázquez.

Cabe recordar que José Ramón y Laura Vázquez se conocieron en 2018 y desde entonces no se han separado. El pasado mes de febrero llegó a sus vidas el pequeño José Ramón, el primogénito de Laura y el cuarto hijo para el mítico comunicador. Fue este nacimiento el que provocó que De la Morena dijera adiós a la radio.

De la Morena y su esposa el pasado mes de octubre de 2021 en un acto público de El Mago Pop. Gtres

En medio de su reciente explicación en Cadena Ser de cómo es su día a día como padre, José Ramón desveló, además, un duro momento que vivió con su bebé y que, afortunadamente, quedó en un susto: "Conozco a otra persona, voy a tener un hijo con ella y nos dicen que ese hijo puede venir ciego. Cuando preguntamos qué posibilidades tenía, nos dicen que un 90 por ciento".

Y añadía: "A mí eso me cambió la vida y decidí que no podía ir a la radio. Ese 22 de diciembre nos tocó la lotería cuando nos dijeron que el niño venía bien, pero yo lo había pasado tan mal y su madre peor, que supe que quería hacer otra cosa y que no podía seguir llegando a casa a las tres de la mañana todos los días".

Una decisión, la de decir adiós, de la que no se arrepiente en absoluto. Sostiene que ahora sabe lo que es educar a un hijo -con sus otros descendientes estuvo completamente volcado en el trabajo-, y añade que se puede "permitir tener el móvil en silencio". Además, ha confiado a la ondas que su hijo, de ocho meses, le hace "adelgazar" y que "se ha desenganchado" del fútbol, que vive una vida más sana y que, aunque el "tiempo pasa, está tranquilo y feliz".

La nueva vida de José Tomás

El pasado mes de octubre se cumplió un año de la separación de José Tomás y su mujer Isabel. José e Isabel continuaron con su tranquila y discreta vida en Estepona. Ella, en la casa conyugal junto a su pequeño, José Jr.; él, en su 'piso de soltero' cercano al domicilio familiar. Prácticamente, en la misma calle. Son buenos amigos, aparte de expareja.

El exmatrimonio Tomás-Martín en un acto público en 2018. Gtres

Sobre todo, "han sabido darse cuenta de que lo suyo a nivel sentimental no podía ser, pero el amor cambió y hoy se adoran de otro modo", contó hace un tiempo una fuente bien informada. Ambos viven, además, un "buen momento" sentimental. Están ilusionados, cada uno a su modo. Él vive intensamente su nuevo estado civil, tal y como explican al otro lado. Se divierte, se lo pasa bien, pero "sin gritarlo a los cuatro vientos". Isabel, confían, vive una historia sentimental más sólida, aunque igual de discreta. José Tomás, el hijo de ambos, es la prioridad absoluta de sus padres. "El chico siente devoción por su padre", confía la fuente consultada, y añade: "El niño no ha notado nada, eso es lo más importante. Son familia, es que de verdad que nada ha cambiado". Tan perfecto e idílico es todo que ya informó este medio de que la custodia es compartida.

Puntualizar en este punto que Isabel era dependienta cuando conoció a José Tomás. Un flechazo que sacudió a la ciudad, el día que José Tomás llegó a Estepona a revelar un carrete de fotos en un laboratorio de Foto Lab, en Carrefour, y quedó prendado de Isabel, la dependienta "que parecía sacada de un cuadro de Romero de Torres", y que le sonreía al otro lado del mostrador.

[Más información: José Ramón de la Morena desvela que se ha casado con Laura Vázquez y habla de un duro momento con su hijo]

Sigue los temas que te interesan