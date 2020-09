José Ramón de la Morena y su novia, Laura Vázquez, esperan su primer hijo

El periodista José Ramón de la Morena (63 años) y su pareja, Laura Vázquez, van a ser padres. El director y presentador del programa de radio, El transistor, y su novia se preparan para dar la bienvenida a su primer hijo en común. De momento, ninguna de las partes ha hecho pública la feliz noticia, pero hace unos días Laura dejó entrever el brillante momento por el que está atravesando en la actualidad.

La revista ¡HOLA!, que ha avanzado la noticia, recuerda cuáles fueron las palabras de la futura madre el día de su cumpleaños: "¡Pletórica! No puedo sentirme más afortunada de todo lo que he vivido y sentido en 39 años". Hay que recordar que este nacimiento es el primero para ella, pero el cuarto para el periodista.

A sus 63 años, De la Morena es padre de tres hijos fruto de su matrimonio con María del Mar Escamilla: Ruth, de 34, Lucía, de 33 y Javier, de 22 años. Unos hijos adultos y con sus vidas formadas. Tanto, que su hija Lucía ya lo ha convertido en abuelo. Además, Lucía trabaja actualmente para La Liga tras haber pasado por BBVA y Dragados. El pequeño está a punto de cumplir 22 años y de momento está centrado en sus estudios y en el deporte.

José Ramón de la Morena y Laura Vázquez comenzaron su relación en el año 2018 y hace unos meses era la propia Laura quien compartía la inmensa felicidad de este amor en sus redes sociales. "Felicidad. Lo supe desde que te conocí. De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo, José Ramón de la Morena", posteó a finales de 2019. "Suerte la mía", replicaba José Ramón.

Laura es una mujer deportista, viajera y aventurera desde que se divorció de su anterior pareja. Actualmente, es la directora de proyectos de la Fundación José Ramón de la Morena, una organización sin ánimo de lucro creada con el objeto de reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que representa el deporte.

De la Morena y Alba Carrillo, en guerra

Más allá de sus méritos deportivos avalados por tantos años de profesión -en las últimas horas se ha hablado de su "fulminante despido" de Onda Cero, extremo aún sin aclarar ni confirmar ni desmentir-, De la Morena, a nivel de crónica social, dio mucho de qué hablar hace un año cuando se enfrentó con Alba Carrillo (34). El conductor de El transistor respondió duramente a la modelo, después de las críticas que recibió por su parte. Un cruce de acusaciones que se debe a la relación que esta mantuvo con el futbolista Thibaut Courtois (27).

"Esta señorita de compañía de Courtois... que le ha estado haciendo compañía a Courtois algunas noches. Bueno, antes fue señora de compañía también, que le hizo compañía a Feliciano López (38) y también a Fonsi Nieto (41), ha estado insultándome desde donde ha podido. Yo no la insulté, ni siquiera la nombré, a la señora de compañía de Courtois, que le hacía compañía esa noche, yo no la insulté, y ella sí me ha estado insultando".

Unas duras palabras que fueron el fruto del mensaje que le dejó Carrillo en su Instagram a raíz de una entrevista a Courtois: "Eres de ese periodismo rancio que tiene tufillo a naftalina. No informas, mal comunicas para defender a tus amigos y las prebendas que te ofrecen. No sé si tienes hijas o mujer (difícil lo veo con esa mentalidad machista) pero las mujeres no somos 'señoritas'. Tú sí que te vas a beneficiar de esto pero bien... Sabrán que existe tu programa, ¡por fin! Te falta ir a los toros fumando un puro y rascarte los 'huevos' para que podamos colgar esa imagen junto a la definición de 'machistorro trasnochado' 100x100".

Además de lo anterior, el periodista deportivo arremetía contra la capacidad intelectual de la modelo: "Que te den un púlpito por ser supuestamente 'monina' ya dice mucho de esta sociedad mediática que estamos creando, pero la guapura se va perdiendo. Es más, si te miras al espejo, monina, podrás comprobarlo tú misma. Porque ahora, todavía eres un poco monina, y te darás cuenta que vas perdiendo con los años y la vida ajetreada que llevas, pero la estupidez no, hija, esa se desarrolla", un alegato que terminaba con un "si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona".

