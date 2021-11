José Ramón de la Morena desvela que se ha casado con Laura Vázquez y habla de un duro momento con su hijo

Fue el pasado mes de abril cuando el locutor José Ramón de la Morena (64 años) anunciaba, de forma sorpresiva, su retirada de las ondas. Tras 40 años de profesión, De la Morena cedía el testigo en su exitoso espacio de radio, El Transistor. Tocaba dedicarse a la familia y centrarse en su hijo recién nacido, fruto de su relación con Laura Vázquez (40), de ocho meses.

"Yo hoy tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido en diciembre renovar dos años. En aquellos momentos mis preocupaciones personales eran más elevadas que este trabajo. Aquellos problemas de entonces se han resuelto", reflexionó ante su millonaria audiencia el día de la confesión. "He sido un privilegiado. Aquel niño que iba de larguero ha cumplido sus sueños", sostuvo, embargado por la emoción. No obstante, pese a que su decisión es firme, hace unas horas De la Morena ha dado la sorpresa y ha visitado por un día el que fue su exitoso espacio radiofónico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lau Vàzquez (@lau_279)

Muy discreto con su vida privada, José Ramón ha sorprendido a la que fue su audiencia confesando que el pasado sábado 6 de noviembre contrajo matrimonio con su pareja sentimental. También, ha desvelado cómo le ha afectado esta última paternidad y cuáles fueron las razones reales por las que abandonó las ondas. "Estoy feliz, me casé el sábado y tengo un niño de ocho meses que te cambia la vida", ha comenzado su confesión con total naturalidad. Cabe recordar que José Ramón y Laura Vázquez se conocieron en 2018 y desde entonces no se han separado.

El pasado mes de febrero llegó a sus vidas el pequeño José Ramón, el primogénito de Laura y el cuarto hijo para el mítico comunicador. Fue este nacimiento el que provocó que De la Morena dijera adiós a la radio. En medio de la explicación de cómo es su día a día como padre, José Ramón ha hablado de un duro momento que vivió con su bebé y que, afortunadamente, quedó en un susto: "Conozco a otra persona, voy a tener un hijo con ella y nos dicen que ese hijo puede venir ciego. Cuando preguntamos qué posibilidades tenía, nos dicen que un 90 por ciento".

Y añade: "A mí eso me cambió la vida y decidí que no podía ir a la radio. Ese 22 de diciembre nos tocó la lotería cuando nos dijeron que el niño venía bien, pero yo lo había pasado tan mal y su madre peor, que supe que quería hacer otra cosa y que no podía seguir llegando a casa a las tres de la mañana todos los días".

Una decisión, la de decir adiós, de la que no se arrepiente en absoluto. Sostiene que ahora sabe lo que es educar a un hijo -con sus otros descendientes estuvo completamente volcado en el trrabajo-, y añade que se puede "permitir tener el móvil en silencio". Además, ha confiado a la ondas que su hijo, de ocho meses, le hace "adelgazar" y que "se ha desenganchado" del fútbol, que vive una vida más sana y que, aunque el "tiempo pasa, está tranquilo y feliz".

Su nueva vida junto a Laura

El ahora matrimonio en una imagen de sus redes sociales.

Hace unos meses, EL ESPAÑOL ya pudo conocer algunos detalles que hoy ha desvelado José Ramón de la Morena. Dejar la radio no fue una decisión fácil. "La gente no se imagina lo que hay detrás de esta profesión, son muchas las renuncias que se hacen. José Ramón está en un punto de su vida que ya valora otras cosas y no quiere perderse momentos de su hijo", informó alguien cercano a su entorno. Se apuntó entonces que esta decisión fue muy meditada y consensuada con su entorno: "La primera que lo apoyó fue Laura, en realidad lo ha hecho por ella. La llegada de Laura a la vida de José Ramón fue importante". De la Morena y Laura Vázquez comenzaron su relación en el año 2018 y hace unos meses era la propia Laura quien compartía la inmensa felicidad de este amor en sus redes sociales. "Felicidad. Lo supe desde que te conocí. De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo, José Ramón de la Morena", posteó a finales de 2019. "Suerte la mía", replicaba el aludido.

Se trataba de una suerte de confirmación oficial. Hace un tiempo, Laura, relajando su celo hacia lo privado, colgaba en su red social su primera imagen de embarazada bajo el siguiente texto: "Llena de vida y de amor". Una publicación que rápidamente era respondida por De la Morena: "¡Cómo te quiero!". Vázquez -que antes de conocer a José Ramón estuvo casada- es una mujer deportista, viajera y aventurera. Le gusta montar en bici, perderse como runner, y saltar en paracaídas siempre que la ocasión lo merezca.

[Más información: José Ramón de la Morena, su nueva vida lejos de la radio junto a Laura Vázquez: el motivo de su retirada]

Sigue los temas que te interesan