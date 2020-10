Viajera, deportista y solidaria: así es Laura Vázquez, la discreta pareja de José Ramón de la Morena

Hace cerca de dos años llegó a la vida sentimental del periodista José Ramón de la Morena (63 años) una mujer llamada Laura Vázquez (39). Y, sin pretenderlo en un principio, ambos se han convertido en una de las parejas más sólidas y discretas dentro de los medios de comunicación. Hace unos días, se desvelaba que el presentador de El Transistor y su novia están esperando su primer hijo en común, el que será el cuarto para el periodista deportivo. Sin duda, no hay mejor sello para dos años de intenso y sereno amor.

JALEOS ha podido conocer que ambos están tremendamente ilusionados con la llegada de este bebé. Era un nacimiento esperado y, se explica, muy deseado. La suya es una relación desde la madurez y la serenidad. Ahora bien, ¿quién es Laura Vázquez, la mujer con la que José Ramón ha vuelto a ilusionarse? De la Morena y Laura Vázquez comenzaron su relación en el año 2018 y hace unos meses era la propia Laura quien compartía la inmensa felicidad de este amor en sus redes sociales. "Felicidad. Lo supe desde que te conocí. De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo, José Ramón de la Morena", posteó a finales de 2019. "Suerte la mía", replicaba el aludido.

Ver esta publicación en Instagram LLENA de VIDA y de AMOR ❣❣ Una publicación compartida de Lau Vàzquez (@lau_279) el 27 Sep, 2020 a las 4:02 PDT

Se trataba de una suerte de confirmación oficial. Hace unas horas, Laura, relajando su celo hacia lo privado, colgaba en su red social su primera imagen de embarazada bajo el siguiente texto: "Llena de vida y de amor". Una publicación que rápidamente era respondida por De la Morena: "¡Cómo te quiero!". Vázquez -que antes de conocer a José Ramón estuvo casada- es una mujer deportista, viajera y aventurera. Le gusta montar en bici, perderse como runner, y saltar en paracaídas siempre que la ocasión lo merezca.

Es un alma inquieta. Actualmente, es la directora de proyectos de la Fundación José Ramón de la Morena, una organización sin ánimo de lucro creada con el objeto de reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que representa el deporte. Este periódico ha podido saber a través de su entorno que gracias a su labor en la fundación Laura desarrolla una de las facetas que más le llena y satisface: la solidaria.

Ver esta publicación en Instagram Siempre fui una mujer con suerte!!! 🥰🥰🥰 @joseramondelamorena Una publicación compartida de Lau Vàzquez (@lau_279) el 12 Jun, 2020 a las 3:13 PDT

Cuenta con su propio blog personal dentro de la asociación, La mirada de Laura, donde comunica sus impresiones y sensaciones de los muchos viajes que ha realizado en todo el mundo. "El objetivo de la lectura de cada una de las historias no es otro que el de que te transportes a un lugar diferente al que estás habituado y disfrutes de aquello que te voy a contar desde La mirada de Laura. Desde siempre me gustó viajar, descubrir, investigar, perderme, ilusionarme…y cumplir sueños. De todos los viajes que hice, aprendí básicamente dos cosas: que hay gente muy buena en el mundo y que lo bonito de la vida es vivir y disfrutar los imprevistos, fuera de la zona de confort", explica en una de sus publicaciones.

Siempre ha querido ayudar y servir a los demás, se cuenta a este medio. Por eso eligió esta profesión, para exponer las realidades que se viven en otros países y para denunciar. Cuenta que con 20 años, mochila al hombro, Nicaragua cambió su forma de ver el mundo: "El primer viaje que hice como mochilera fue a Nicaragua. Tenía 20 años y decidí ir con una ONG a descubrir con mis propios ojos cómo era el mundo más allá de Europa. Ahí me 'infecté' por el gen viajero y desde entonces ya nunca quise encontrar la cura a esa patología".

Ver esta publicación en Instagram Lots of amazing places to go #lahore#pakistan#badshahimasjid#travel Una publicación compartida de Lau Vàzquez (@lau_279) el 23 Sep, 2019 a las 2:54 PDT

Hay una cosa que siempre reivindica en sus textos: viajar sola. "He viajado sola por muchos de esos 50 países. Y esos, los que hice sola, son realmente con mucha diferencia, los viajes que más me han marcado y de los que más he aprendido. Cuando explicas a la gente que viajarás solo, te miran raro incluso con un poco de lástima, como si no tuvieses amigos con los que compartir la experiencia, o como si eso fuese a ser extremadamente peligroso", expone. Pero ella es una amante del riesgo, de la aventura y ningún país se le ha resistido. Irán, Filipinas, Malasia, Tailandia, Cambodja, India, Egipto, Colombia, Maldivas, Perú, Bolivia, Ecuador, Sri Lanka, Marruecos, tan solo son algunas de las aventuras que cuenta en su haber.

Volviendo al plano sentimental, lo que no se puede negar es que José Ramón de la Morena y Laura Vázquez viven uno de sus momentos más dulces a la espera de su primer hijo. Cabe puntualizar que el locutor tiene tres hijos mayores fruto de su largo matrimonio con María del Mar Escamilla: Ruth, Lucía y Javier. A pesar de la fama de su padre, los tres han logrado pasar desapercibidos y vivir su vida con normalidad. Su hija mayor, Ruth, ya lo ha convertido en abuelo. Por su parte, su hijo pequeño sigue su estela, ya que es un 'loco' del deporte, y Lucía trabaja en la actualidad para La Liga.

