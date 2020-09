Amanda Seyfried y Thomas Sadoski, padres por sorpresa de su segundo hijo

Amanda Seyfried (34 años) y su esposo, Thomas Sadoski (44), han anunciado por sorpresa que acaban de dar la bienvenida a su segundo hijo juntos. "Thomas y yo hemos hecho un pequeño hombre", ha escrito la actriz, que hasta ahora no había revelado su embarazo.

La pareja, que ya comparte a su primogénita de tres años, Nina, ha aprovechado la noticia para pedir a sus seguidores que apoyen con sus donaciones a dos organizaciones benéficas dedicadas a "hacer el mundo un lugar mejor para los niños": la Red Internacional de Ayuda, Socorro y Asistencia y War Child USA.

El feliz anuncio se ha producido en las redes sociales de ambos actores, con una foto de la mano del bebé junto a la de su padre. Además, han compartido un comunicado de las ONG mencionadas.

La declaración en la página de War Child USA decía: "Estamos muy felices de unirnos a INARA para ser los primeros en anunciar que nuestros embajadores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han dado la bienvenida a su segundo hijo".

Amanda y Thomas han añadido: "Desde el nacimiento de nuestra hija hace 3 años, nuestro compromiso con los niños inocentes que se ven tan brutalmente afectados por el conflicto y la guerra ha sido una fuerza impulsora en nuestras vidas".

"Con el nacimiento de nuestro hijo, el trabajo de INARA y War Child se ha convertido en nuestra Estrella Polar", han declarado, asegurando que continuarán con su compromiso por los derechos de la infancia.

La pareja está muy comprometida con los derechos de la infancia. Gtres

Amanda y Thomas se casaron en 2017, cuando ella ya estaba embarazada de Nina. Tras el nacimiento de su primera hija, la estrella de Chicas Malas expresaba su deseo de volver a ser madre, aunque aseguraba que le estaba resultando complicado planificarlo: "Quiero quedarme embarazada de nuevo, pero todavía no estoy lista para tener un segundo hijo. Me gustaría que mi hija estuviera en la escuela y tener tiempo libre con un nuevo bebé. Pero es muy difícil de planificar".

Amanda, que interpretó a Sophie en las dos películas musicales Mamma Mia!, está viviendo uno de sus momentos profesionales más prolíficos pese a la crisis del coronavirus. Su película Mank está terminada y a punto de estrenarse en Netflix, mientras que Things Heard & Seen y A Mouthful of Air se encuentran en fase de postproducción.

Thomas, por su parte, es conocido por sus papeles en John Wick y Loser. También protagoniza la serie de televisión Tommy y actualmente tiene dos películas, Killing Eleanor y The Last Weekend in May, en posproducción. Además, hace poco se ha anunciado que protagonizará la comedia romántica Lemonade.

