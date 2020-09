Joaquin Phoenix se convierte en padre de un niño llamado River, como su hermano fallecido

Joaquin Phoenix (45 años) y Rooney Mara (35) han sido padres primerizos de un niño llamado River. La noticia se ha dado a conocer de una manera un tanto peculiar, ya que no han sido ninguno de los dos progenitores quienes han revelado la buena nueva.

El Festival de Cine de Zúrich ha sido el escenario en el que la prensa ha sabido de la llegada al mundo del pequeño, siendo el director Viktor Kossakovsky (59) quien ha contado la recién estrenada paternidad de su amigo. Declaración que ha servido como justificación de la ausencia en la promoción de su última película, Gunda, en la que el protagonista de Joker también es productor.

La pareja ha elegido el nombre de River para su bebé, una decisión que hace homenaje al hermano de la estrella de Hollywood, el también actor River Phoenix, que falleció en el año 1993 a consecuencia de una sobredosis a la temprana edad de 23 años. Un episodio que ha marcado para siempre la vida de Joaquin, tal y cómo el mismo ha relatado en alguna ocasión durante entrevistas realizadas en diversos medios estadounidenses.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara en el Festival de Venecia 2019. Gtres

La muerte de River Phoenix fue todo un escándalo en su momento. Los hechos tuvieron lugar durante la celebración de la noche de Halloween en una famosa discoteca de Hollywood llamada Viper Room. El excesivo consumo de drogas del joven actor hizo que su sistema cardíaco no pudiera resistirlo, lo que provocó su desvanecimiento en el citado lugar. Fue precisamente su hermano Joaquin, que también estaba presente en dicha fiesta, el que llamó a los servicios médicos para que reanimaran a River. Intentos que no resultaron eficaces, ya que horas después el actor moría en el hospital. Un trágico suceso que ocupó los tabloides de la llamada 'ciudad de las estrellas' durante semanas.

En aquel momento, Joaquin Phoenix solo contada con 19 años de edad y su hermano, que ya comenzaba a despuntar en el mundo de la interpretación gracias a películas como Stand by me, era su modelo a seguir. El varapalo sufrido por esta temprana desaparición, hizo que Joaquin Phoenix decidiera apartarse del mundo del espectáculo durante un tiempo, ya que no soportó la enorme expectación mediática que generó la muerte de River.

Años después, y con energías renovadas, el actor retomó su carrera profesional cosechando éxitos que jamás imaginó. Eso sí, su relación con la prensa social nunca ha sido muy estrecha, y como muestra de ello este comunicado de paternidad que poco se parece al que habitualmente hacen las estrellas de Hollywood. "Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River", decía Viktor Kossakovsky a la prensa convocada en el festival de cine suizo. Gesto que denota el discreto modo en el que la pareja gestiona todos los asuntos que tienen que ver con su vida privada.

La pareja ha elegido para su bebé el nombre de River en homenaje al hermano fallecido del actor. Gtres

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se conocieron en el año 2013 durante la grabación de la premiada película Her, dirigida por Spike Jonce (50). Si bien es cierto que entre ambos surgió una estrecha amistad, no fue hasta tres años después cuando al volver a coincidir en otro rodaje, el de la película María Magdalena, donde Phoenix interpretaba a Jesús de Nazaret y Mara a la discípula del hijo de Dios. Fue ese film el que los unió de nuevo, generando entre ellos una química que propició una relación sentimental. Amor que tiene como fruto el nacimiento de River, un pequeño que podría ser el relevo generacional de su familia en el séptimo arte.

[Más información: Joaquin Phoenix y Rooney Mara esperan su primer hijo]