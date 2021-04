José Ramón de la Morena, su nueva vida lejos de la radio junto a Laura Vázquez: el motivo de su retirada

Hace unos días, el locutor José Ramón de la Morena (64 años) anunciaba, de forma sorpresiva, su retirada de las ondas. Tras 40 años de profesión, De la Morena cede el testigo en su exitoso espacio de radio, El Transistor. Toca dedicarse a la familia y centrarse en su hijo recién nacido, fruto de su relación con Laura Vázquez (39). Hoy las prioridades son otras. "Yo hoy tenía que dar una respuesta a Onda Cero, que me había ofrecido en diciembre renovar dos años. En aquellos momentos mis preocupaciones personales eran más elevadas que este trabajo. Aquellos problemas de entonces se han resuelto", reflexionó ante su millonaria audiencia el día de la confesión.

"He sido un privilegiado. Aquel niño que iba de larguero ha cumplido sus sueños", sostuvo, embargado por la emoción. Sin duda, fue una emotiva y sentida despedida para el mítico locutor. JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno profesional y personal de José Ramón para conocer cómo será su nueva vida lejos de la radio y junto a su actual pareja, Laura. "No ha sido una decisión fácil, pero era muy necesaria para él. Llevaba mucho tiempo meditándolo", se desliza al otro lado del teléfono. De la Morena ha dedicado su vida al periodismo y a la radio, y ahora quiere parar y disfrutar de los suyos.

Demasiadas noches y madrugadas fuera de casa. "La gente no se imagina lo que hay detrás de esta profesión, son muchas las renuncias que se hacen. José Ramón está en un punto de su vida que ya valora otras cosas y no quiere perderse momentos de su hijo", confía quien bien lo conoce. Se apunta que esta decisión fue muy meditada y consensuada con su entorno: "La primera que lo apoyó fue Laura, en realidad lo ha hecho por ella. La llegada de Laura a la vida de José Ramón fue importante". Ella lo cambió en muchos sentidos. "Nunca le habría pedido que dejase la radio, fue él quien maduró la idea, pero no puede estar más agradecida", se apostilla.

José Ramón desea ejercer como padre, volcar todo su tiempo en su hijo recién nacido. A eso se dedicará a partir de ahora, "a no repetir los errores del pasado". Eso sí, aclaran las fuentes consultadas, esta suerte de jubilación de las ondas no quiere decir que De la Morena se retire por siempre de los medios de comunicación: "Él seguirá haciendo sus colaboraciones puntuales, seguirá vinculado de algún modo, pero a otro ritmo". También le dedicará más tiempo a su fundación, que tiene como objetivo "reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que representa el deporte, como son: el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia, la deportividad, la formación integral del individuo, el ocio, el entretenimiento y las relaciones entre culturas y países".

En otro orden de cosas, De la Morena tiene un importante patrimonio fuera de la radio. En primer lugar, ha invertido en el sector audiovisual. El periodista es el dueño de Producciones Deportivas Brunete, dedicada a la "realización, comercialización y explotación de producciones periodísticas destinadas a los medios audiovisual, radiofónico, televisado, escrito o editorial", tal y como se asegura en el Registro Mercantil. Además, el locutor también ha confiado durante estos años en el sector inmobiliario, a través de Global Semichi, una compañía dedicada a la compra y venta de edificios, locales comerciales terrenos o cualquier otro bien inmueble. Por si esto fuera poco, José Ramón cuenta con su propia escuela de fútbol en su localidad natal, Brunete, donde forma a más de 300 niños.

Fue hace un mes cuando José Ramón se convirtió en padre de su cuarto hijo, el cual se llama como él, José Ramón. Su pareja Laura Vázquez llegó a la vida sentimental del locutor hace dos años. Desde entonces y sin pretenderlo en un principio, ambos se han convertido en una de las parejas más sólidas y discretas dentro de los medios de comunicación. Fue a finales del año pasado cuando se desveló que el presentador y su novia estaban esperando su primer hijo en común que, finalmente, llegó a este mundo el 21 de febrero. Sin duda, el mejor sello para dos años de intenso y sereno amor.

En su momento, este medio pudo conocer que ambos estaban tremendamente ilusionados con la llegada de este bebé. Era un nacimiento esperado y, se explicaba a este periódico, muy deseado. La suya es una relación desde la madurez y la serenidad. Ahora bien, ¿quién es Laura Vázquez, la mujer con la que José Ramón ha vuelto a ilusionarse? De la Morena y Laura Vázquez comenzaron su relación en el año 2018 y hace unos meses era la propia Laura quien compartía la inmensa felicidad de este amor en sus redes sociales. "Felicidad. Lo supe desde que te conocí. De eso hace ya un año y medio. Y... qué rápido pasa el tiempo contigo, José Ramón de la Morena", posteó a finales de 2019. "Suerte la mía", replicaba el aludido.

Se trataba de una suerte de confirmación oficial. Hace unos meses, Laura, relajando su celo hacia lo privado, colgaba en su red social su primera imagen de embarazada bajo el siguiente texto: "Llena de vida y de amor". Una publicación que rápidamente era respondida por De la Morena: "¡Cómo te quiero!". Vázquez -que antes de conocer a José Ramón estuvo casada- es una mujer deportista, viajera y aventurera. Le gusta montar en bici, perderse como runner, y saltar en paracaídas siempre que la ocasión lo merezca.

Es un alma inquieta. Actualmente, es la directora de proyectos de la Fundación José Ramón de la Morena, una organización sin ánimo de lucro creada con el objeto de reivindicar y dinamizar todos los valores positivos que representa el deporte. Este periódico ha podido saber a través de su entorno que gracias a su labor en la fundación Laura desarrolla una de las facetas que más le llena y satisface: la solidaria.

Siempre ha querido ayudar y servir a los demás, se cuenta a este medio. Por eso eligió esta profesión, para exponer las realidades que se viven en otros países y para denunciar. Cuenta que con 20 años, mochila al hombro, Nicaragua cambió su forma de ver el mundo: "El primer viaje que hice como mochilera fue a Nicaragua. Tenía 20 años y decidí ir con una ONG a descubrir con mis propios ojos cómo era el mundo más allá de Europa. Ahí me 'infecté' por el gen viajero y desde entonces ya nunca quise encontrar la cura a esa patología".

Volviendo al plano sentimental, lo que no se puede negar es que José Ramón de la Morena y Laura Vázquez viven uno de sus momentos más dulces con la llegada de su primer hijo en común. Cabe puntualizar que el locutor tiene tres hijos mayores fruto de su largo matrimonio con María del Mar Escamilla: Ruth, Lucía y Javier. A pesar de la fama de su padre, los tres han logrado pasar desapercibidos y vivir su vida con normalidad. Su hija mayor, Ruth, ya lo ha convertido en abuelo. Por su parte, su hijo pequeño sigue su estela, ya que es un 'loco' del deporte, y Lucía trabaja en la actualidad para La Liga.

