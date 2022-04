María José Campanario, en su recta final de embarazo: su blindado día a día y un costoso máster por impartir

María José Campanario (42 años) ha iniciado la cuenta atrás para dar a luz a su tercer hijo en común junto al diestro Jesulín de Ubrique (48). Según la previsión, la odontóloga se convertirá de nuevo en madre el próximo mes de junio.

Debido a que el suyo es un embarazo de riesgo por la fibromialgia que padece, está tomando las máximas precauciones. Sobre todo, en el último tramo de gestación. Se habla de un día a día blindado y muy protegido.

Así lo explica a EL ESPAÑOL una fuente bien informada: "Desde que supo que está embarazada, María José sólo sale de casa para lo imprescindible. ¡No sabes lo rígida que es con las normas que se ha impuesto! Te diré que sólo tienen acceso a ella su círculo más cerrado".

María José Campanario en una de sus últimas salidas públicas, en noviembre de 2021, por las calles de Madrid. Gtres

No desea exponerse en exceso, también por temor a contagiarse de la Covid-19 en este período tan crítico: "Por eso cuando dicen que no se la ve porque está guardándose para una exclusiva le da la risa. Ella tiene claro que no la hará y sólo el tiempo le dará la razón. Su único temor es pillar el bicho y que eso le afecte".

El matrimonio se ha percatado de que la postura más inteligente y sensata es el silencio y el segundo plano. María José vive "apartada de todo estímulo que pueda perjudicar su embarazo y puede pasarse días sin coger el teléfono".

Está siguiendo a rajatabla las instrucciones de su médico y "sólo sale de casa para las revisiones del ginecólogo".

De hecho, las únicas ocasiones en que ha sido captada por los fotógrafos, desde que oficializó su estado de buena esperanza, obedecen a visitas médicas y "a gestiones con abogados", en aras de proteger, sobre todo, a su hija, Julia Janeiro (19).

María José Campanario en una fotografía tomada en diciembre de 2019. Gtres

Explica la persona con la que contacta este medio que Campanario hace ejercicios diarios y que le han recomendado "el yoga y la meditación". Lleva una temporada "muy tranquila" en cuanto al control de su enfermedad. Apenas si ve la televisión y sólo ve "programas amables. Por ejemplo, se pone El desafío. Sigue a su marido, es su fan número uno".

En lo que respecta a sus planes profesionales, tiene toda su ilusión y esperanza depositada en el mes de junio de 2022. En esos días, Campanario tiene un proyecto laboral que significaría su regreso al trabajo. Hasta donde conocer este periódico, María José se comprometió a impartir un máster y confía en estar "al cien por cien" del alumbramiento de su tercer hijo.

La mujer de Jesulín impartirá uno de los módulos del máster en Formación Permanente en Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia, a cargo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, y que está valorado en 16.000 euros. Los días en los que Campanario ejercerá de 'profesora', de ir todo según lo planificado, son el 16, 17 y 18 de junio.

Hasta el cierre de este artículo, María José Campanario sigue con su compromiso en firme. Fue el 7 de diciembre de 2021 cuando el matrimonio Campanario Janeiro confirmó a la revista ¡HOLA! que estaban esperando su tercer hijo.

"Estamos esperando un bebé. Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices", declaró María José a la cabecera rosa.

En esa línea, la odontóloga aseguró que se trataba de "una bendición" que llegó por sorpresa, pero que les llena de felicidad. Además, la madre de Juls -como se hace llamar su hija mayor en las redes sociales- confirmó que el embarazo está yendo a la perfección, y que ya habían podido ver al bebé en varias ecografías en sus visitas médicas.

El futuro hijo del matrimonio llegará al mundo sólo unos días antes de que tenga lucir su 20 aniversario de boda. La pareja se dio el 'sí, quiero' el 27 de julio de 2002, por lo que se espera que el pequeño -o pequeña- nazca en junio y con muchos motivos que festejar.

La mujer de Jesulín de Ubrique en octubre de 2018 en una gala sobre la fibromialgia, enfermedad que padece. Gtres

Tras el anuncio del embarazo, EL ESPAÑOL se puso en contacto con el doctor Jesús Sánchez Martos (69) para conocer los posibles riesgos de María José a razón de la fibromialgia que padece. "La primera recomendación, no para María José Campanario, sino para cualquier mujer que esté diagnosticada de fibromialgia, es que sepa que la fibromialgia no tiene por qué limitar la concepción de una mujer", sostuvo el médico, para añadir: "Una mujer que tiene fibromialgia debe programar su embarazo, planificarlo".

Debido a su edad -42 años- y la enfermedad que sufre, está dentro del grupo de embarazos de riesgo, por lo que sus doctores tendrán que vigilarla de cerca hasta que dé a luz. Campanario puede contar con la tranquilidad de que, según Sánchez Martos, "los tratamientos que va a tomar para la fibromialgia no tienen por qué afectar para nada a su embarazo, ya que justamente los médicos saben controlar la enfermedad en el caso del embarazo".

