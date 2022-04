Julia Janeiro, un año de su mayoría de edad: novios, retoques estéticos, un nuevo hermano y varias polémicas

Fue el 18 de abril de 2021 cuando Julia Janeiro Campanario (19 años), la primogénita de Jesulín de Ubrique (48) y María José Campanario (42), alcanzara su mayoría de edad.

Con la llegada de sus ansiados 18 años, los medios de comunicación, por fin, pudieron despixelar -es decir, eliminar los píxeles de su cara- a la joven. Su edad adulta llegó a golpe de titular.

Toda una revolución mediática que duró varios meses. Revistas, programas de televisión y radios hablaban, día sí y día también, de Julia Janeiro, y desmenuzaron su personalidad y le planificaron su futuro. Janeiro Campanario dejaba de estar bajo el paraguas de la ley, y daba un involuntario e irrevocable paso al frente.

En medio de la gran expectación, comenzaron a hacerse públicos aspectos de la vida más íntima y sentimental de Julia. De entrada, festejó su mayoría de edad con una gran fiesta entre amigos y bien rodeada de su por entonces pareja sentimental, el futbolista Brayan Mejía.

Julia Janeiro Campanario llegando a la fiesta por sus 18 años en 2021. Gtres

Ahora, 365 días después su vida ha dado un giro de 180 grados, un impresionante cambio al que se incluye, además, el futuro nacimiento de un nuevo hermano para ella. Julia Janeiro comenzó su mayoría de edad instalada en Madrid, en un inmueble de la propiedad de su padre, enamorada y perfectamente cuidada y atendida por sus padres, y también por sus exsuegros.

"Julia tiene mucho carácter, como yo, pero es igual de pasota que su padre", aseguró su orgullosa madre, para añadir: "Estáis más nerviosos vosotros que ella. Julia está muy tranquila. La prensa la ha estado siguiendo y haciendo fotos, pero lo lleva con naturalidad, que es lo que le hemos inculcado desde muy pequeña. Ella es una chica muy educada, pero no tiene pensado dar declaraciones".

Por aquel entonces, con todo por decir, algunos medios de comunicación no dudaron en alzar la voz para sostener que Julia Janeiro deseaba ser famosa, y que sus redes sociales eran el claro ejemplo. Fotos sugestivas, cuando no explosivas, que muchos entendieron como el escaparate perfecto para su presunta ambición mediática.

Coincide en el tiempo que la joven lleva a cabo un lavado de imagen de su red social y elimina algunas fotografías del pasado. Comienza a poner a la venta algunos productos de su armario, y hubo expertos que aseguraron que la hija de Campanario tiene potencial para dedicarse al mundo influencer.

No sólo eso, EL ESPAÑOL pudo conocer por entonces que Juls -como le gusta llamarse en redes- recibió una oferta de una empresa de productos saludables.

A todo dijo que no Julia Janeiro. Ella desmintió sus intenciones mediáticas y se mantuvo firme, pese a las ofertas y tentativas que se le presentaron. Julia dejaba que los demás hablasen mientras se centraba en sus estudios. Al poco tiempo, se conocieron dos noticias sobre ella: la grave crisis, y posterior ruptura, con Brayan Mejía, y su primera operación estética.

La pareja decidió tomar caminos separados tras unos meses de continuas peleas. No obstante, su adiós sentimental no transitó por senderos tranquilos y serenos. Antes al contrario: justo cuando se conoció que la joven volvía a estar enamorada, de otro futbolista llamado Álex Balboa, estalló la guerra con su ex.

Julia Janeiro junto a Brayan Mejía en una imagen de archivo. Gtres

Julia denunció a Brayan, e incluso visitó hasta en dos ocasiones una comisaría. Un delicado asunto que terminó por descubrirse: Julia protagonizó una pelea con su expareja, Brayan Mejía, el 31 de octubre. El detonante de una ruptura aciaga.

Según se hizo constar entonces desde el entorno de la joven a este periódico, Julia vivió un auténtico "infierno" en los últimos meses de relación. Se habló de "persecución". Si bien la ruptura sentimental no acabó precisamente en buenos términos, la comunicación entre ellos comenzó a ser "tóxica" y degeneró en un ambiente irrespirable.

Su pelea del 31 de octubre fue solo la gota que colmó el vaso, pero sus riñas, vía telefónica, "comenzaron a ser más fuertes después del verano". Reproches, malos modos, graves acusaciones y un animal de por medio. Y es que, en su relación sentimental ambos cuidaron de un gato, que en la actualidad vive con Julia Janeiro.

Era su mascota, pero con la ruptura comenzó una guerra por ver quién se quedaba con el animal. Según se confía, el 4 de octubre de 2021 él le hace ver a la hija de Jesulín de Ubrique que se va a llevar al gato. No sólo eso; le advierte que va a acudir a televisión a contar los pormenores de su relación.

Julia Janeiro Campanario interpuso la denuncia en el Juzgado de Violencia de Género, como confirmó a este medio el abogado de la familia, Antonio González-Zapatero. Las acciones se tomaron únicamente contra esta persona. Fue el 29 de octubre cuando se personó por primera vez en comisaría. Acciones legales que "ya se encuentran en el juzgado", apuntó el letrado.

Este aciago momento lo pasa Julia al lado de su nueva pareja. Álex, de 20 años, también es futbolista y juega en el Deportivo Alavés B (en segunda división) y en la selección de Guinea, de donde es originaria su familia. Julia y Álex se conocieron hace más de un año, aunque no iniciaron su relación hasta entonces.

En medio de ese plácido trance sentimental para la joven Julia llega una feliz noticia a la familia: María José Campanario está embarazada de su tercer hijo. Julia Janeiro, espera, pues, un nuevo hermano que se suma a Jesús Alejandro y a Andrea Janeiro (22), la hija que tuvo su padre, Jesulín, con Belén Esteban (48).

A la espera de esa ansiada, querida y buscada llegada del bebé, Julia Janeiro protagoniza otro desengaño amoroso al romper su relación sentimental con Álex Balboa. "Álex creía que merecía más atención por parte de Julia y que coqueteaba con otros, cosa que no le gustaba nada", se sostuvo en televisión.

A los pocos meses, el corazón de la joven vuelve a estar contento cuando aterriza en su vida su actual pareja, el también futbolista del Getafe, Tommy Rossi. Con él parece haber encontrado la estabilidad que no halló con sus anteriores parejas.

Qué duda cabe de que en estos 365 días Julia Janeiro Campanario ha experimentado una transformación física, emocional y sentimental a gran escala. Este lunes sopla sus 19 velas y el marcador vuelve a la casilla de salida.

