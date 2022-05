Bertín Osborne y Fabiola Martínez, juntos por una gran causa: la emoción de él y el apoyo de la infanta Elena

Fabiola Martínez (49 años) y Bertín Osborne (67) se han vuelto a reunir públicamente. Este jueves, 12 de mayo, la expereja ha presentado en el Hotel Santo Mauro de Madrid un nuevo proyecto de la Fundación Bertín Osborne, que ofrece apoyo y asesoramiento a las familias de personas con necesidades especiales, como las de su hijo Kike (15), quien nació con parálisis cerebral.

Se trata de una aplicación denominada +Family, que estará disponible a partir del próximo 18 de mayo, pero que ha sido presentada a la prensa la mañana de este jueves. Rodeados de periodistas y arropados por conocidas personalidades, Fabiola Martínez y Bertín Osborne han organizado un encuentro en el que ha estado presente EL ESPAÑOL.

La venezolana, como presidenta de la organización, ha sido la encargada de explicar los detalles de esta nueva herramienta que pretende "convertirse en un referente de innovación que genere gran impacto social". Poco después ha tomado la palabra Bertín Osborne, quien si bien ha enfatizado en las ventajas de +Family, también ha querido compartir la difícil situación de tener un hijo con necesidades especiales.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez en la presentación de +Family. Gtres

"Probablemente no exista nada más frustrante que tener en tu casa a alguien a quien adoras y no puedas ayudar. No existe nada en el mundo peor que eso", ha expresado el presentador, para quien fue "un shock tremendo" el momento del nacimiento de su hijo Kike.

En su discurso, Bertín Osborne también ha tenido palabras de cariño hacia su exmujer, de la que ha destacado, sobre todo, su rol de madre y su labor en la fundación de la que él es vicepresidente. Más tarde, en conversación con los medios, ha reiterado que Fabiola Martínez es una persona "maravillosa".

Aunque su relación sigue siendo un tema de interés, esta vez la noticia central ha sido otra. Ambos han querido darle visibilidad al nuevo proyecto de la Fundación Bertín Osborne y le han restado protagonismo a otro tipo de asuntos. Por ello, no han posado juntos -lo han hecho con otros invitados en medio- y se han sentado separados. Él junto a la infanta Elena (58), quien ha acudido en representación de la Fundación Mapfre, donde se desempeña como directora de proyectos. En la misma fila ha estado Alfonso Díez (71), viudo de la duquesa de Alba.

Bertín Osborne, conmovido con un testimonio. A su lado, la infanta Elena. Gtres

Tras la intervención de Bertín Osborne ha tomado la palabra la neurocientífica y formadora de la fundación, Nazareth Castellanos. Posteriormente, se ha llevado a cabo una breve charla entre Rocío Martín, directora general de la fundación, y dos amigos. Entre ellos, Álvaro Galán, quien tiene parálisis cerebral y cuyo testimonio ha conmovido a Bertín Osborne.

Unión familiar

Más allá de seguir unidos por el bienestar de sus dos hijos, Kike y Carlos (13), Fabiola Martínez y Bertín Osborne se mantienen juntos en el trabajo que llevan a cabo con la fundación. "Es un proyecto común y los dos estamos muy comprometidos con las responsabilidades que asumimos hace muchos años", ha expresado la venezolana, satisfecha con la labor que ejercen ambos.

Aunque actualmente no son pareja -anunciaron su separación en enero de 2021- Fabiola Martínez y Bertín Osborne siguen siendo familia. Así lo han dejado claro en sus conversaciones con la prensa, también en solitario.

"Seremos una familia hasta el fin de nuestros días. Yo adoro a Fabiola. Es una mujer 10. Es una maravilla. Le tengo una admiración tremenda y eso no lo puedes quitar de ninguna manera", ha comentado Bertín. "Yo ahora estoy contento viviendo en mi casa, en mi campo con mis animales... Y ella está feliz en Madrid, con sus niños, con su trabajo y en su fundación", ha añadido.

Aunque ya no vive con sus hijos, Bertín Osborne comparte con ambos cada semana. "Yo vengo un par de días a Madrid y me paso las tardes con ellos... Lo tenemos perfectamente organizado", ha comentado el presentador.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se reencuentran bajo la mirada de la Infanta Elena AGENCIAS

