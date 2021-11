El emotivo abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y Tana Rivera en la misa a la duquesa de Alba

El pasado sábado 20 de noviembre se cumplieron siete años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba. Una fecha triste que, como cada año, su hijo Cayetano Martínez de Irujo (58 años) recordó en una misa funeral, muy especial y emotiva, celebrada en la Iglesia de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, este año la ceremonia se llevó a cabo un día después del aniversario de la muerte de la duquesa de Alba, el domingo 21 de noviembre, debido a la apretada agenda del conde de Salvatierra. "La retraso un día porque si no perdería la prueba, tengo que saltar en el Club de Campo de Madrid, y sería ir y volver... Así que me voy el domingo. Luego me quedo lunes y martes y vuelto a Madrid el miércoles, que tengo que saltar en el Madrid Horse Week la semana siguiente", explicó Cayetano Martínez de Irujo a este periódico.

A la ceremonia no asistió ninguno de los hermanos del duque de Arjona, pero sí su sobrina, Cayetana Rivera (22), con quien se fundió en un emotivo abrazo al verla llegar. El hijo de la duquesa de Alba, emocionado, no pudo contener las lágrimas y agradeció el apoyo de la hija de Eugenia Martínez de Irujo (52). "Hoy lo ha demostrado. Es un detalle muy importante que haya venido para mí y para su abuela", comentó en conversaciones con Europa Press después del acto.

Cayetano Martínez de Irujo, visiblemente emocionado por la asistencia de su sobrina Tana. Gtres

Quienes tampoco se perdieron esta misa tan especial en memoria de la duquesa de Alba fueron su viudo, Alfonso Díez (71) -que mantiene una relación muy cercana con Cayetano-, grandes amigos de la fallecida como Carmen Tello (66), Curro Romero (87) o el doctor Trujillo, y la novia del jinete, Bárbara Mirján, uno de sus grandes apoyos.

Aunque ninguno de sus hermanos asistió a la ceremonia, a diferencia de años anteriores, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo (62) hicieron una aportación económica para la esquela, el ramo de flores y la misa. Un gesto ante el que Cayetano Martínez de Irujo se mostró agradecido. "Por lo menos esta vez me han apoyado y aportado los dos. Por lo menos no me he sentido solo. Es un gesto", comentó el conde de Salvatierra a este medio, días antes de la celebración religiosa.

Cayetano Martínez de Irujo junto a su pareja, Bárbara Mirjan, en la misa homenaje a su madre. Gtres

Según adelantó Cayetano Martínez de Irujo a EL ESPAÑOL, la duquesa de Montoro y el marqués de San Vicente no asistieron a la misa por sus compromisos fuera de España. Diferente fue la respuesta de su hermano Alfonso (71), quien le contestó que aunque la ceremonia le parecía bien, él prefiere llevar las cosas a su manera.

"Cada uno lleva el duelo como quiere. Pero considero que una misa al año para nuestra madre, para mí es lo mínimo. Por eso la hago y la hice desde el primer día. La sigo haciendo porque no se ha hecho otra misa en otra parte por ella desde que falleció. Voy a continuar haciendo misas porque ella está ahí enterrada, independientemente de que yo la recuerde perfectamente, una misa al año...", comentaba el duque de Arjona a este periódico. "Es lo que hicimos por nuestro padre también durante muchos años, en Loeches (Madrid). Entonces con mi madre, que he tenido la fortuna de vivir con ella tantos años, pues qué menos", añadía.

