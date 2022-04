Cristiano Ronaldo comparte la imagen más íntima junto a su hija recién nacida: "Amor para siempre"

Cristiano Ronaldo (37 años) y Georgina Rodríguez (28) están viviendo uno de los momentos más complicados de sus vidas. El pasado 18 de abril la pareja comunicaba a través de sus redes sociales el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban. Unos días después, reaparecían para mostrar la primera imagen de la familia al completo, agradeciendo el apoyo y el respeto que están recibiendo.

Desde entonces, la española ha permanecido en silencio, volcada en su familia y en la llegada de su segunda hija junto al futbolista. Por su parte, el portugués, que ya ha regresado al trabajo, acaba de publicar una nueva instantánea junto a la pequeña.

Se trata de una de las fotografías más tiernas compartidas jamás por Cristiano, que aparece sentado, sin camiseta, abrazando a su hija mientras lleva a cabo la técnica conocida como 'piel con piel'. Según los expertos ayuda a fortalecer los vínculos entre un hijo y sus padres además de tener una gran cantidad de beneficios para el recién nacido.

Imagen compartida por Cristiano Ronaldo en sus redes sociales junto a su hija recién nacida. Instagram

"Amor para siempre" ha escrito Ronaldo junto a la imagen, en la que aparece mirando con ternura. En apenas unos minutos el post ha conquistado a millones de sus seguidores, que le han mostrado su cariño con 'Me gusta' y mensajes de afecto. No le han escrito sus muchos seguidores, también personas de su entorno más cercano como por ejemplo, su hermana Katia Aveiro, que ha escrito un cariñoso "Mis vidas"; su amigo el periodista Edu Aguirre o compañeros de profesión como Karim Benzema.

Estas no son las primeras palabras que Cristiano pronuncia con respecto a la llegada de la niña. Tras conocer la muerte de su hijo el club en el que juega, el club rival contra el que se enfrentaba su equipo, el Liverpool, le rindió un homenaje que agradeció de forma pública: "Mi familia y yo nunca olvidaremos este momento de respeto y compasión", escribió en sus redes sociales. Unos días después, era él quien recordaba al pequeño al dedicarle un gol.

Esta feliz imagen dista mucho del triste comunicado que la pareja tuvo que enviar tan sólo días atrás, cuando conocieron la noticia de que uno de los dos niños que esperaban había fallecido. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", comenzaba la carta que publicaron de forma conjunta en sus respectivas redes sociales.

"Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", concluyó la pareja. Desde entonces, han sido varias las ocasiones que han asegurado estar volcadas en la niña, su gran refugio tras la dolorosa muerte del niño.

