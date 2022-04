Este es el núcleo que arropa a Cristiano y Georgina en el momento más duro de sus vidas

Cristiano Ronaldo (37 años) y Georgina Rodríguez (28) están pasando por el momento más duro de sus vidas. A última hora de este lunes 18 de abril anunciaban en sus redes sociales la muerte de uno de los mellizos que estaban esperando.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", se podía leer en el comunicado que han emitido de forma conjunta en sus respectivas redes sociales. "Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", terminaba la pareja en un comunicado conjunto.

Poco después, la familia más cercana del astro portugués, es decir, su madre, Dolores Aveiro, y sus hermanas, Elma y Katia, les mostraban su apoyo a través de las redes sociales, haciéndose eco de la triste noticia. "Os amo, mi corazón está con vosotros. Que Dios os cuide y os de fuerzas en el camino. Nuestro angelito ya está en el regazo del padre y nuestra pequeña, que está aquí, firme, fuerte y llena de salud, nos va a enseñar que solo importa el amor", escribía la cantante.

Ellas forman parte del entorno más cercano de la pareja, un apoyo férreo en estos duros momentos en el que también se incluyen otros familiares y amigos.

Dolores, Elma, Katia y Hugo Aveiro

Dolores, Katia y Elma Aveiro en una imagen de archivo. Gtres

Cristiano Ronaldo siempre ha estado muy unido a sus hermanas y, especialmente, a su madre. Durante los años que el futbolista jugó en el Real Madrid, su progenitora, Dolores Aveiro, y su pareja, José Andrade, vivían en Madrid, a apenas unos metros de él. Ellos se ocupaban de cuidar al hijo mayor del portugués y, entre otras cosas, le llevaban al colegio. Tras su fichaje por la Juventus y posteriormente por el Manchester United, la pareja regresó a Portugal, desde donde viajan a menudo para estar cerca de la familia.

El más desconocido de los hermanos es Hugo, que al contrario que Elma y Katia nunca han tenido un gran protagonismo público. Eso no significa que Cristiano y él no estén unidos, pues de hecho el ex del Real Madrid fue su gran apoyo cuando este sufrió un problema de adicciones. Además de estar a su lado en todo momento, se encargó de que pudiera recuperarse en la mejor clínica.

Ivana Rodríguez

Georgina Rodríguez y su hermana Ivana en una imagen compartida en Instagram. Instagram

La vida familiar de Georgina Rodríguez es un poco tumultuosa y su familiar más cercano es su hermana Ivana, quien además forma parte de su grupo de amigos. La vida nunca las ha separado, ni siquiera cuando la más pequeña cumplió la mayoría de edad porque ambas decidieron viajar a Madrid para probar suerte en la capital. Cuatro años más tarde de ese viaje improvisado, su rutina se transformó cuando Cristiano Ronaldo entró en su vida cuando Georgina le conoció en la tienda de Gucci donde trabajaba. El resto es historia.

En esta nueva etapa la joven tampoco se ha alejado de su hermana, y eso que ella también ha formado su propia familia. Ivana tiene 30 años y reside en Gijón junto a su pareja, el escultor Carlos García, y el pasado mes de noviembre dieron la bienvenida a su primera hija, Deva.

Pese a los miles de kilómetros físicos que separan a ambas familias, lo cierto es que siempre forman parte de los momentos más importantes en la vida de la otra, como Ivana ha demostrado en su última publicación, en la que desvelaba que ella, su pareja y su hija se encuentran en Manchester. Un viaje que realizaron por el nacimiento de los mellizos y que a raíz del triste fallecimiento del niño se ha convertido en una estancia de apoyo incondicional.

'Las Queridas'

De la mano del documental Soy Georgina de Netflix, Georgina presentó al mundo a sus mejores amigos, aquellos que llevan años a su lado, demostrándole su lealtad y su amor. Un círculo íntimo que también le prestará su hombro tras la pérdida de su hijo y se alegrarán junto a ella de cada paso que dé la niña, cuyo nombre todavía no se ha desvelado y que se ha convertido en el mayor consuelo.

"Elena es una de mis mejores amigas, me ayuda muchísimo con los looks, los niños y con todo. Nos entendemos a la perfección", afirmaba Georgina en uno de los capítulos del documental refiriéndose a Elena Pina, una discreta joven de la que apenas se tienen datos. Mucho más conocido es otro de sus amigos, Iván García, a quien conoció en Massimo Dutti, donde ambos eran dependientes. Diez años después, el periodista -es colaborador en Ya es Mediodía y Ya Son las Ocho- sigue formando parte de su vida.

Completan la pandilla Julia MM Salmeán, quien es además novia de uno de los mejores amigos de Cristiano, el periodista deportivo Edu Aguirre, Sofía Mezquida y Mamen Morales.

Tony García, Miguel Paixao, Edu Agirre y José Semedo

Cristiano Ronaldo en una imagen de las redes sociales junto a cuatro de sus mejores amigos. Instagram

En el fútbol, su gran pasión y su profesión, es donde Cristiano Ronaldo ha encontrado a sus mejores amigos, con los que comparte años de amistad y complicidad. Entre sus cuatro escuderos más fieles destaca Miguel Paixao, a quien conoció en la Academia del Sporting de Lisboa, en la que ambos comenzaron su sueño deportivo y con quien compartió cuarto Si bien sus vidas se separaron, el contacto sigue hoy día, fruto de esa época. A José Semedo también le conoció en esa época y pronto se hicieron muy amigos. Les unía no solo su pasión por el fútbol, también su pasado humilde, pues ambos provenían de zonas de bajos recursos.

Años más tarde llegaron a la vida del portugués el entrenador personal Tony García, que se encarga de los ejercicios de Georgina, y el periodista Edu Aguirre, conocido por formar parte del programa El Chiringuito de Jugones.

