Cristiano Ronaldo prohíbe a su madre asistir a sus partidos más importantes por su estado de salud

Dolores Aveiro seguramente no pueda ver a Cristiano Ronaldo levantar una Premier League o una Champions con el Manchester United. Al menos no en el campo, y es que el futbolista portugués ha tenido que tomar una drástica y difícil decisión, prohibirle asistir a sus duelos más importantes.

Todo se debe al delicado estado de salud de la madre del jugador y que ya le ha dado más de un susto mientras presenciaba algún partido de su hijo. Dolores no lleva bien la tensión y el estres que le producen este tipo de situaciones y por ello, Cristiano Ronaldo le ha pedido que no acuda a partidos que puedan ponerle en peligro.

Para Cristiano, como para cualquier hijo, su madre es un pilar muy importante de su vida. Siempre han tenido una gran relación y han estado muy unidos y ahora el jugador luso quiere mirar por el bienestar y la salud de Dolores, para que no vuelva a tener ningún susto como los que ya ha tenido en el pasado.

Esta medida personal tomada por el '7' del Manchester United ha sido desvelada desde Inglaterra por el periodista Piers Morgan en un texto para Daily Mail donde analiza la delicada situación por la que atraviesa la protectora del clan de los Aveiro.

"Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída".

Sin duda, estos episodios han provocado una situación de máxima preocupación en el propio Cristiano Ronaldo y en todo su entorno. Los problemas padecidos por Dolores llevaban al luso a no jugar tranquilo y concentrado en el partido, sino pendiente de la grada y del palco en el que suelen situarse sus familiares.

El propio Morgan alude en su texto a una conversación que tuvo con el jugador portugués cuando todavía estaba en Turín y en la que le contaba lo mal que lo pasaba Dolores y cómo sufría él también al vivir una situación tan incómoda desde el césped, sin poder actuar y sin poder estar a su lado.

La petición de Cristiano

"Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: 'Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales".

"Trabajó duro para dar lo mejor de sí misma por sus hijos y especialmente por mí porque el más joven de la familia. Sufrió para darme la oportunidad. Recuerdo cuando tenía 12 años y le dije que quería ir a Lisboa para jugar con el equipo juvenil del Sporting de Portugal. Ella me dijo: 'Hijo, si es realmente lo que quieres, no voy a cortarte las piernas y detenerte. Puedes irte. Será difícil para mí dejarte pero vete. Sigue tus sueños".

Cristiano es consciente de que esos dos desmayos de su madre mientras presenciaba partidos suyos en los últimos años suponen un susto y un riesgo muy grande para su salud y por ello ha decidido llegar a este tipo de acuerdo, casi una prohibición, para presevar su estado e intentar que pueda lidiar contra estos problemas.

