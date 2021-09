Cristiano desata una guerra: "La Juventus merece respeto, debería despedirse de los fans"

Cristiano Ronaldo ha desatado una guerra con su salida de la Juventus. No por el hecho de haberse ido, que también, sino por las formas y por el momento, lo que ha llevado a dos leyendas como Alessio Tacchinardi y Sergio Brio a criticarle duramente. El jugador portugués, que en teoría había confirmado su presencia en el equipo italiano para este curso, sorprendió con una petición de salida rumbo a Manchester.

En un primer lugar parecía que su destino estaría en el Etihad con el Manchester City de Pep Guardiola, pero finalmente recapacitó tras una llamada de 'Sir' Alex Ferguson que le convenció para regresar a Old Trafford e iniciar allí lo que parece que será el último capítulo de su larga carrera deportiva. Aunque con el luso nunca se sabe.

Sin embargo, lo que es felicidad en Manchester y en la Premier League, donde ya se han disparado la venta de camisetas del jugador portugués que ha visto como Edinson Cavani le ha cedido el dorsal número '7' para quedarse con el '21', es tristeza y desolación en Turín y en la Juventus. Allí no están nada contentos con su marcha y, sobre todo, con las formas en las que se ha producido.

Dos leyendas como Tacchinardi y Sergio Brio han disparado duramente contra el astro portugués por lo mal que ha elegido los tiempos de su salida y por cómo se ha producido todo el conflicto de su adiós al conjunto italiano. Creen que ha obrado mal irse en los días finales del mercado, dejando casi sin margen de maniobra a la entidad turinesa. Además, consideran que se debería haber despedido de la que ha sido su afición en los últimos años a través de una rueda de prensa.

Críticas a Cristiano Ronaldo

Los dos exjugadores de la Juventus han dejado unas declaraciones en el medio italiano Tuttosport donde han criticado duramente a Cristiano Ronaldo asegurando que debería haber respetado más a la Juventus y a los aficionados: "Debería haber hecho una salida diferente, no irse en su avión privado mientras Allegri hablaba en la víspera del partido contra el Empoli. Hubiera esperado una rueda de prensa para despedirse de la afición: los bianconeri le quisieron, se merecían una despedida diferente. Ha puesto en serios aprietos a la Juventus y su estrategia de mercado al marcharse a pocos días del final".

Esto decía Alessio Tacchinardi que acusa a Cristiano de haber desaparecido casi de la noche a la mañana cuando el conjunto turinés estaba ya inmerso en la nueva temporada. Además, su despedida, a través de las redes sociales, no fue la mejor para un jugador que ha sido la referencia de un equipo con el que ha conseguido dos ligas, una Copa de Italia y dos Supercopas italianas y con el que ha marcado más de 100 goles.

Por su parte, Sergio Brio no fue mucho más generoso con astro portugués: "La Juve merece más respeto. No esperaba que Cristiano desairara así a la Juventus. No fue amable por su parte. Por el amor de Dios, Cristiano sigue siendo un gran jugador, pero la despedida podría haberse dado de otra forma y con otras palabras". Ronaldo sale de Turín dejando una guerra detrás que le persigue.

