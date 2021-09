Los petrodólares mandan en el fútbol: PSG y City gastan 433 millones en plena crisis por la Covid

El mercado de fichajes en Europa ha echado el cierre en la que puede ser la última ventana veraniega antes de la recuperación económica. Los clubes se tuvieron que controlar durante la 2020/2021 por culpa del impacto de la Covid-19. En esta ocasión, pese a la relajación de medidas en los estadios, tampoco ha habido un gran gasto. Sin embargo, los diferentes movimientos sirven para confirmar la caída de La Liga en inversión, el dominio de la Premier y el gasto de los clubes-Estado.

PSG y Manchester City han sido dos de los clubes protagonistas de este mercado. El City de Pep Guardiola por acometer el fichaje más caro de todo el verano. Los ingleses incorporaron a Grealish a cambio de 100 millones de euros aproximadamente. Intentaron también incorporar a Harry Kane, pero se negaron a pagar 150 'kilos', y estuvieron a punto de hacer lo propio con Cristiano Ronaldo (no costaba más de 30).

El PSG, por su parte, ha sido capaz de rechazar 200 millones de euros por Mbappé, de ofrecerle un contrato meteórico y de incorporar a estrellas como Sergio Ramos o Leo Messi. Estas incorporaciones no suman gasto en fichajes, aunque impliquen el pago de una prima, pero reflejan el potencial financiero de los clubes-Estado. Las protestas entre los clubes por comportamientos de este tipo van en aumento y, pese a la pandemia, los que ya estaban siendo señalados han continuado con sus estrategias.

Los históricos aguantan

Los clubes con más trayectoria en el fútbol europeo han apostado por controlarse a la hora de acudir al mercado. La referencia más cercana en España es el Real Madrid, que en las últimas temporadas ha apostado por gastar lo menos posible a la hora de reforzar la plantilla y que ha iniciado un proceso de traspasos para ingresar en tiempos de crisis. El fichaje de Camavinga, de hecho, es el único en las dos últimas temporadas. Por ello, el Real Madrid únicamente ha gastado cerca de 30 millones de euros entre la 2020/2021 y la 2021/2022, con unos ingresos por ventas de casi 200 millones de euros.

El FC Barcelona, limitado en gran parte por su dura situación económica, tampoco ha gastado en el mercado. La temporada pasada sí que invirtieron 112 millones de euros con las incorporaciones de Pjanic, Trincao o Dest, pero lo compensó con ventas por valor de 139 millones. En la segunda temporada, donde ha tenido que optar por agentes libres como Depay, Agüero o Eric García, se ha quedado en apenas 14 millones de gasto en el mercado.

El Atlético de Madrid sería el equipo español con más gasto en el mercado sumando casi 160 millones en las dos últimas temporadas. Eso sin contar el traspaso de Griezmann, que firmará tras un año cedido a cambio de 50 'kilos'. Los rojiblancos han logrado situarse como una de las mejores plantillas y, a la espera de obtener un éxito en Europa, lograron el título liguero el curso pasado.

El panorama en Europa no es muy diferente. El Bayern Múnich no supera los 120 millones de gasto en los dos últimos años, el Dortmund no alcanza los 100 y el Liverpool ronda también los 120. Solo el Manchester United o el Arsenal rompen esa dinámica de contención con 223 y 230 millones respectivamente. En el caso de los red devils, 140 de ellos han llegado en esta última campaña, donde se gastaron 85 millones en Jadon Sancho.

Los italianos, por ejemplo, se mueven en los 100 millones del AC Milan, los 140 del Inter campeón de la Serie A o los 120 del AS Roma. La Juventus sería quien rompiese este estatus gastando cerca de 180 millones en las dos últimas temporadas, aunque 72 de estos corresponden a Arthur. La operación con el brasileño incorporaba el traspaso de Pjanic al Barça con un pago de 60 'kilos', por lo que en realidad costó únicamente 12 millones.

Clubes 2020/2021 (fichajes en millones €) 2021/2022 (fichajes en millones €) Gasto total PSG 62 83 145 Manchester City 161 127 288 Chelsea 247 120 367 Manchester United 83 140 223 Liverpool 82 40 122 Real Madrid 0 31 31 FC Barcelona 112 14 126 Atlético de Madrid 89 65 154 Bayern Múnich 62 57 119 Borussia Dortmund 48 45 93 Fuente: Transfermarkt

PSG y City, dinero sin títulos

Hay tres clubes europeos señalados por encima del resto. Sus grandes inversiones y las cúpulas que los controlan no gustan a los equipos tradicionales. Son PSG, Manchester City y Chelsea, donde la inversión parece no tener límites pese al escaso triunfo a nivel europeo. El Chelsea ha sido la excepción esta última temporada tras crear una plantilla imparable, pero ni City ni PSG han conseguido rentabilizar en la Champions ese apoyo económico sin fin.

El PSG tiene al Emir de Catar como respaldo. El Manchester City, por su parte, se apoya en un miembro de la familia real de Abu Dhabi. Por último, está un Chelsea liderado por el ruso Abramovich, cuyas inversiones en el mercado de fichajes son archiconocidas y que ha llegado a estar investigado por posibles irregularidades a la hora de contratar jugadores. Entre todos ellos solo suman una Champions en las últimas tres temporadas y muchos millones gastados en fichajes.

PSG y City, por ejemplo, han gastado en las dos últimas campañas 433 millones de euros. Cifras generadas ya con la pandemia de la Covid-19 dañando a las entidades deportivas. Además, a esas cifras habría que sumar las incorporaciones del PSG vía agentes libres como Messi o Sergio Ramos. Jugadores sin oferta de fichaje, pero que sí han cobrado una prima por incorporarse a la entidad francesa. Esta es una de las 'trampas' a la hora de medir sus gastos y que, de contarse, aumentarían notablemente su inversión. Esta temporada, por ejemplo, ha incorporado de esta manera a Leo Messi (salario de 40 millones netos) o Sergio Ramos (salario de 10,5 millones netos) para un total de 500 millones en salarios.

El PSG se dejó en el mercado 62 millones de euros durante la 2020/2021. El City, muy por encima, invirtió 161 'kilos'. En la segunda temporada la dinámica se invirtió: el City bajó a 127 millones y el PSG aumentó hasta los 83. En total, esos 433 millones de euros de gasto en fichajes y poco más de 100 millones de euros ingresados en ventas entre los dos en los dos años, como refleja el portal especializado Transfermarkt.

Las cifras del Chelsea, recompensadas con ese dominio en Europa, son superiores. La temporada 2020/2021, cuando los clubes se reservaban, se resumió en 247 millones de euros de gasto en fichajes. En la 2021/2022, por el momento, se ha dejado otros 120 millones, aunque con 122 en ventas.

Ligas 2020/2021 (fichajes en millones €) 2021/2022 (fichajes en millones €) Gasto total Premier League 1.520 1.350 2.870 Serie A 816 564 1.380 Ligue-1 461 394 855 Bundesliga 331 419 750 La Liga 419 293 712 Fuente: Transfermarkt

Caída de La Liga

La competición española está en pleno debate sobre su potencial. Los clubes nacionales han perdido a muchas de sus estrellas y La Liga ha perdido rostros de referencia en el mundo del fútbol en apenas unos años. Si hace un tiempo se juntaban talentos como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ahora uno está en la Premier League y otro en la Ligue-1.

Esa ausencia de estrellas se ha podido ver reflejada en los datos del mercado. La competición, desde que estallara la crisis, se ha caracterizado por la contención de sus clubes. Además, después de mucho tiempo, se está pudiendo observar un gran control sobre las economías de los clubes. Especialmente en asuntos de masa salarial y sus respectivos límites, como se ha podido comprobar con el FC Barcelona. Un combo que ha provocado la caída en inversión en fichajes.

Sumando las dos últimas temporadas, La Liga está por detrás de Premier League, Serie A, Ligue-1 y Bundesliga en gasto en fichajes. La competición que lidera Javier Tebas ha gastado cerca de 712 millones de euros en las ventanas de traspaso, destacando especialmente los 419 invertidos en la 2020/2021. Sin embargo, en la 2021/2022 simplemente se han gastado 293 millones entre todos los clubes.

Unos datos que permiten que la Bundesliga, con 750 millones en dos temporadas, adelante a la liga española. Por encima se sitúan la Ligue-1 con 855 millones aproximadamente, la Serie A con más de 1.300 millones y la Premier League, en lo más alto, con casi 2.900 millones de euros en fichajes. En resumen, todos los clubes españoles gastaron en el primer mercado de la 2020/2021 menos que City, PSG y Chelsea juntos este verano con 293 millones.

El control financiero sobre algunos clubes conocidos como los clubes-Estado, o directamente dirigidos por magnates como el Chelsea, está más a debate que nunca. La UEFA, lejos de impulsar una reforma que limite el gasto, pretende dar mayor libertad a clubes como Manchester City y PSG con un 'impuesto de lujo' que les permita pagarlo para gastar más en fichajes. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya ha advertido del riesgo de no luchar contra este tipo de entidades.

