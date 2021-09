Messi, el fantasma de un gran fichaje en Francia: "No sé si alguien tiene buenos recuerdos de él"

La llegada de Leo Messi ha paralizado en gran parte la actualidad del fútbol francés. Tanto es así que su fichaje por el PSG ya ha influido de manera importante en otras grandes incorporaciones que se han producido en la Ligue-1. Ha sido el caso de Jerome Boateng, exjugador del Bayern de Múnich y que protagonizó una memorable acción con el argentino.

El jugador alemán ha vivido un verano similar al de David Alaba, quien ha llegado totalmente gratis al Real Madrid procedente del conjunto bávaro. Boateng también terminaba contrato con el equipo muniqués y en su caso ha firmado como nuevo futbolista del Olympique de Lyon, por lo que esta misma temporada se le podrá ver jugando en Francia.

Allí coincidirá seguramente con Leo Messi, con quien tuvo en el pasado un episodio en el que no salió muy bien parado y que ha marcado desde entonces su carrera, siendo objeto de chistes, bromas y meses durante mucho tiempo. Todo su produjo en una eliminatoria de Champions entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich.

El defensor alemán Jerome Boateng firmó como agente libre con el #OlympiqueLyon por dos temporadas, procedente del #BayernMunich y se suma a una interesante lista de Estrellas que desembarcan en la #Ligue1. Boateng se volverá a encontrar con #Messi, ¿se repetirá la historia? pic.twitter.com/PhzMBcDxqb September 1, 2021

Leo Messi encaró al central a toda velocidad, buscando de forma voraz la portería que defendía Manuel Neuer. Boateng, que intentaba recular mal perfilado para defender su arco como buenamente podía, se vio incapaz de cortar el avance del argentino. Con un doble recorte, el por entonces '10' del Barça se deshizo del marcador que, entorpecido por la habilidad de la 'pulga', terminó cayendo al suelo de una forma realmente cómica.

Messi siguió su avance hacia la portería alemana y picó el balón por encima de la salida de Neuer para hacer un verdadero golazo. Sin embargo, más allá que el propio tanto, lo que dio la vuelta al mundo realmente fue la imagen de Boateng cayendo de espaldas, casi tropezándose, mientras Messi avanzaba raudo y veloz hacia la portería.

Esa acción y esa jugada ha perseguido a Boateng durante mucho tiempo y ahora que va a coincidir en la misma liga que el argentino, nuevo fichaje del PSG, ha vuelto a salir a la luz para seguir atormentando a un Boateng que tendrá que vérselas de nuevo con el astro de la albiceleste.

La sinceridad de Boateng

Preguntado por esta posibilidad, Boateng ha sido sincero y ha alabado la grandeza de un Leo Messi que ha realizado muchas de estas jugadas con grandes defensores del fútbol mundial, ya que el excentral del Bayern no ha sido ni mucho menos su única víctima: "He tenido buenas y malas experiencias con Messi. No sé si alguien tiene solo buenos de enfrentarse a él. Ahora juego con OL. Todos los partidos comienzan en 0-0. Lo que sé, tras mi experiencia en el Bayern y en la selección, es que trabajando en equipo todo es posible, puedes conseguir todos tus objetivos".

Así se ha defendido también un Boateng que en los últimos días ha sido objeto de bromas por esta acción y que su nuevo club ha querido defender publicando una foto suya con la Copa del Mundo de 2014, ganada por Alemania precisamente frente a la Argentina de Leo Messi.

