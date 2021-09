Ángel Di María se sincera: fichaje por el Barça, apodo de Messi y relación con Cristiano Ronaldo

Leo Messi no tuvo dudas cuando vio que era imposible seguir en el Barcelona. El argentino decidió poner rumbo a un PSG que ya había mostrado interés y donde tenía una adaptación muy sencilla al vestuario. El delantero conocía a estrellas como Neymar y tenía compatriotas como Di María. Un ambiente perfecto para su cambio de aires que acabó resultando clave en su histórico cambio de club.

Ángel Di María, de hecho, ha explicado ese vínculo que le une con Messi. 'El Fideo' siempre quiso compartir equipo con Leo. Y a nivel de clubes, no solo una selección donde hasta esta última temporada no han conseguido ningún título con su país. Sin embargo, los equipos por los que pasó el extremo no pusieron fácil ese reencuentro con Messi. Solo el PSG y el Barça tuvieron opciones de reunirles.

"Me faltaba la frutilla del postre de jugar con él en un club, porque tuve la posibilidad de tener a grandes compañeros a lo largo de mi carrera", ha reconocido Di María en TyC Sports. "En su momento tuve la posibilidad de ir al Barcelona, pero hoy estoy feliz de poder ver lo que hace todos los días".

Di María ha asegurado que tanto él como Messi son los primeros en llegar a los entrenamientos. "Normalmente llego unos minutitos antes y después llega él para desayunar y tomar unos mates". Su relación es tal que la confianza es total. Di María le llama "enano" desde que cogieron confianza. Leo le dice "Fide". Algo que "seguirá siempre igual" porque su amistad es absoluta.

"Yo lo trato como uno más, como a él le gustan que lo traten. A él no le gusta todo eso del show y todas esas cosas, y por eso creo que con los que mejor se lleva es con los que lo tratan de igual a igual. Si lo tratás como lo que es: un extraterrestre, parece que lo seguís teniendo en esa burbuja y a él no le gusta", ha desvelado Di María, una de las piezas claves de su incorporación al PSG.

Además, el argentino ha destacado la buena relación que hay con Neymar. El brasileño fue otro de los que facilitó la llegada de Leo y Di María ha indicado que su "corazón enorme" es una de las razones por las que Leo Messi le aprecia. "Es un chico imposible de no querer".

Durante toda la temporada, Messi y Neymar podrán maravillar a un fútbol francés que nunca había tenido tantas estrellas juntas. A ellos se sumará Kylian Mbappé, que finalmente no ha podido salir al Real Madrid ante la negativa del club francés. La gran incógnita es cómo convivirá un vestuario repleto de líderes.

Por último, el argentino también habló de su vínculo con Cristiano Ronaldo. Ambos coincidieron en el Real Madrid y mantuvieron una gran relación. Tal era la amistad que el luso fue a un cumpleaños cuando apenas se conocían y se integró a la perfección. "Pensé que no iba a venir, pero me mandó un mensaje y dijo que sí venía. Cayó en mi casa y se sentó con mis amigos afuera a tomar cerveza. Tranquilo, como si nada", ha desvelado.

