Mbappé decide ahora: el Real Madrid espera y el PSG aprieta

Kylian Mbappé jugará en el PSG durante la temporada 2021/2022. El mercado de fichajes se cerró sin que el coloso parisino abriese vía de negociación con el Real Madrid. Ahora la pelota está en el tejado del delantero. Es el dueño de su destino. Si quiere cambiar de club el próximo verano, todo está en su mano.

El futbolista francés acaba contrato el próximo 30 de junio. Pero antes, el 1 de enero del próximo año ya será libre para negociar con cualquier club. Ahí entra en juego la postura que tome el propio Kylian. Si no renueva con el PSG, podrá firmar por el Real Madrid a partir de 2022. Si prolonga su contrato, el sueño merengue se esfumará.

El sueño del jugador es llegar a vestir la elástica blanca. Pero hay un escollo entre el deseo y la realidad: el dinero. El PSG va a continuar tentando a Mbappé. Desde el Parque de los Príncipes ya han puesto sobre la mesa una cifra de 45 millones de euros netos por las dos próximas temporadas. Y continuarán con esta estrategia para lograr su renovación.

Cuatro meses claves

Los próximos cuatro meses son claves para que Mbappé se convierta en nuevo jugador del Real Madrid. A lo largo del último año el PSG ha presentado hasta seis ofertas diferentes de renovación. Cada una más jugosa que la anterior. Pero el club galo se ha encontrado con la negativa del delantero en cada una de ellas.

Con su postura, Kylian Mbappé ha dejado claro que quiere abandonar París para poner rumbo a Madrid. Pero ahora tiene por delante una temporada en la que jugará bajo mucha presión. Presión por parte del club, de Pochettino, de su vestuario y también de los aficionados. De hecho, la afición del PSG ya le pitó a principios de este curso.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2021/2022 Reuters

En estos cuatro meses, hasta ese 1 de enero en el que será libre para negociar con otro club, el Paris Saint-Germain va a intentar por todos los medios conseguir el 'sí, quiero'. En el Parque de los Príncipes confían en que con el paso del tiempo el jugador se replantee su postura de no renovar. Y para lograr su objetivo van a poner toda la carne en el asador.

Tanto es así que el PSG está dispuesto a convertir a Mbappé en el futbolista mejor pagado del mundo. Por el momento, Kylian dice no. No para llegar al Real Madrid. No para cumplir su sueño de niñez. En la casa blanca conocen este anhelo, pero un año es muy largo y todo puede dar un giro de 180 grados.

1 de enero de 2022

Esta es la fecha que tiene ahora mismo marcada en rojo en su calendario el Real Madrid. Si hasta ese día Mbappé no ha renovado, todo estará dispuesto para su desembarco en el Santiago Bernabéu cuando acabe su contrato. El galáctico que espera la afición.

El madridismo ya ha hecho visible su sentir. El hashtag #FreeMbappé ha sido Trending Topic prácticamente cada día en las últimas semanas. El Paris Saint-Germain prometió al jugador dejarle seguir ante una oportunidad así, pero finalmente fallaron a su palabra. Algo que ha molestado mucho tanto a Kylian como a su entorno.

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG en la temporada 2021/2022 Reuters

El PSG se ha convertido en una particular jaula de oro para el internacional francés. Jugará al lado de futbolistas de la talla de Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti o Wijnaldum. Además de un Achraf con el que ha hecho especialmente buenas migas. Pero él tenía claro que quería ser el buque insignia del nuevo proyecto del Real Madrid.

Tanto es así que el guiño público llegó en la recta final del mercado de fichajes. El post en sus stories de Instagram tan solo duró publicado unos minutos, pero corrió como la pólvora en las redes sociales. "Respeto a mi hermano por tu profesionalidad. Reprogramando tus sueños. Luchando por tus sueños. La vida es bella. Eres el mejor", fueron las palabras que le dedicaron y de las que se hizo eco.

Contrato galáctico

El PSG le ofrece ser el mejor jugador en París. Sin embargo, en el Real Madrid también se convertirá en el mejor pagado de la plantilla merengue. Eso sí, cobrando menos que en el conjunto francés. El club blanco puso todo de su parte para que Mbappé llegase este verano y eso lo sabe el futbolista.

El Real Madrid primero mandó una oferta formal que ascendió hasta los 160 millones de euros. Cantidad que el PSG consideró insuficiente. Y eso que se habla de un jugador que acaba contrato en junio. Mientras que en la entidad merengue lo vieron como una oferta mostrando respeto hacia el club francés.

Kylian Mbappé y Karim Benzema, en el entrenamiento de Francia Franck Fife / AFP / Dpa

Lejos de desistir y como guiño a Mbappé, en la casa blanca lanzaron una nueva oferta de 180 millones de euros. E incluso se llegó a los 200 'kilos'. Pero no, el PSG desoyó estos intentos y no descolgó el teléfono para ponerse en contacto con el Real Madrid. Esto molestó, sobre todo al propio futbolista y su entorno.

La situación vivida en los últimos días del mercado de fichajes puede ser el detonante definitivo en la decisión de Mbappé. Kylian sabe que no fueron honestos con él. Él pidió salir y se le negó la oportunidad pese a que el Real Madrid llegó a poner sobre la mesa 200 millones. Ahora debe aguantar las presiones para llegar al fin al trece veces campeón de Europa.

