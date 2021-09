Hazard rompe su silencio y habla de su futuro tras la 'operación Mbappé'

Primeras palabras de una estrella del conjunto blanco después del cierre de mercado y apuesta clara desde Bélgica del número '7' merengue. "Si no tengo una lesión, sé que mi temporada será buena, para mí y para el Real Madrid. No tengo ninguna duda. Estar en el banquillo es parte del fútbol. El Real Madrid es conocido por eso: tienes 20 jugadores que están ahí para jugar", explicó Eden Hazard en una entrevista con HLN.

El atacante blanco tendrá que ganar responsabilidad en esta temporada después de que los últimos dos años hayan estado marcados por los problemas físicos. Hazard asume que, tras no producirse el movimiento de Kylian Mbappé, está ante una última oportunidad para ser líder del equipo. En el comienzo de la campaña, además, se ha encontrado con el Vinicius más enchufado de su carrera y en el último partido le robó la titularidad.

También habló sobre sus problemas físicos y el impacto que ha tenido el regreso de Antonio Pintus. "La gente piensa que estoy siempre lesionado. Esa es la verdad. Pero si repasas mi carrera no hay un jugador que durante diez años haya jugado tantos partidos como yo. Hago lo que tengo que hacer. Trabajo a diario con el fisio. Eso es lo que hago. Desde el principio de la temporada hemos hecho un gran trabajo con el preparador físico. Por el momento va bien, me estoy sintiendo mejor, pero no estoy al 100% todavía. Espero que sigamos así", sentencia el jugador merengue.

KIJK LIVE. Openhartige Eden Hazard praat exclusief bij VTM NIEUWS over zijn woelige Real-jaren en toekomst als international https://t.co/NDsi7Yxj0q September 1, 2021

No lo ha pasado bien, pero cree que está en el punto más maduro de su carrera gracias a estos problemas. "A veces ha sido difícil estar lesionado. Quieres jugar y estás en el club intentándolo, pero todavía tienes ese dolor. Esos son los peores momentos. A veces es difícil de entender: haces todo lo que necesitas hacer y ni eso ayuda... así que de repente no quieres hacer nada más", argumenta el belga en esta entrevista en HLN.

Durante los días en los que el Real Madrid intentó el fichaje de Mbappé, saltó a la palestra el interés de la Juventus para hacerse con sus servicios. "Firmé por cinco temporadas. Las dos primeras no han sido buenas, las lesiones no me han ayudado, pero todavía tengo tres más para demostrar lo que valgo. Espero que funcione, espero levantarme una mañana y sentirme de maravilla en el campo entrenando. Si siento dolor ahí, lo arrastro a los partidos y seguiré teniéndolo. Estoy esperando a ese momento en el que pueda demostrar lo que valgo de nuevo", concreta un Hazard decidido a triunfar.

¿Retirada?

Mientras tanto, está concentrado con su selección y quiere volver a liderar a su combinado nacional. Pero el debate que se ha abierto en Bélgica es el de su retirada internacional. "En Catar estaré allí, seguro. Después de eso, todavía no lo sé. Dependerá de cómo me sienta, de la situación alrededor de mis lesiones. Es posible que me detenga, es posible que continúe. Será una decisión personal, será mi deseo", explica en esta charla con el medio belga.

