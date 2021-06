"Se bromea con lo grande que es el trasero de Hazard, pero es muy importante para su juego"

La selección de Bélgica ha alcanzado los octavos de final de la Eurocopa después de acabar la fase de grupos en primera posición con pleno de victorias tras ganar a Finlandia, Dinamarca y Rusia. La gran estrella belga es Eden Hazard, quien todavía no se ha mostrado en toda su plenitud.

Las múltiples lesiones que ha sufrido en los dos últimos años han hecho que el futbolista pierda confianza. Pero las críticas no solo se ceban con su cambio de juego, sino también con su físico y es que ríos de tinta han corrido por el estado del jugador y sus presuntos kilos de más -hablando siempre de un deportista de élite-.

Sobre Hazard ha hablado ahora Yaya Touré. El análisis del marfileño llama mucho la atención y es que defiende el físico del jugador del Real Madrid porque es un plus en su estilo propio. Así lo ha asegurado en declaraciones para The Athletic el ex de Manchester City o Barcelona.

El físico del jugador

Yaya Touré ha hablado de su propia experiencia: "En España, si cogía el balón sentía que podía llegar a estar 10 segundos con él. En Inglaterra, contra los jugadores ingleses, tienes mucho menos tiempo, quizás tres segundos antes de que alguien intente quitártelo. En esos primeros partidos con el City, tuve un pequeño problema: robaba el balón en el centro del campo y poco después ¡bam! Un rival venía por detrás y te la quitaba con una carga".

Yaya Touré celebra un gol con el City. Foto: Twitter (@ManCity).

Para mejorar su juego, el mediocentro ha revelado que pidió la ayuda a un preparador físico: "Necesitamos desarrollar tus músculos para absorberlo. Necesitamos desarrollar la fuerza en tu trasero y tus caderas". "Los mejores jugadores, los que usan esta habilidad con la cadera, utilizan los dos pies, por lo que cuando la pelota viene hacia ellos, pueden mirar hacia atrás, saber quién va a venir y luego, después de usar el trasero para proteger la pelota, pueden ir en cualquier dirección para salir del espacio reducido", ha continuado.

"Eden Hazard usa ambas piernas, un gran trasero y puede girar en cualquier dirección. La próxima vez que vean a estos jugadores en la Euro, observe cómo usan sus caderas y piensen en ello como un bucle, una conexión entre su habilidad técnica y su habilidad física", ha expuesto Yaya Touré.

"Casi se ha convertido en una broma habitual lo grande que es el trasero de Hazard, pero es muy importante para su manera de jugar al fútbol", ha sentenciado el mediocentro marfileño en su análisis sobre el cuerpo de Hazard y cómo lo utiliza para mejorar su rendimiento en el campo.

