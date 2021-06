En Italia ponen precio al fichaje de Haaland por el Real Madrid

El Real Madrid tiene desde hace meses muy claros los objetivos para la próxima temporada 2021/2022. Desde EL BERNABÉU ya se informó que los tres únicos nombres que tenía el club blanco en su agenda eran los de David Alaba, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Alaba se convirtió hace unas semanas en el primer refuerzo del Real Madrid 2021/2022 y es Mbappé el fichaje en el que se han centrado todos los esfuerzos para este mercado de fichajes. La cuestión ahora es ¿qué pasa con Haaland? ¿Se ha quedado el delantero noruego fuera de las quinielas?

Desde Italia aseguran que el interés por el nórdico continúa muy latente en el Santiago Bernabéu. Según revela La Repubblica, el Real Madrid es el club favorito de Haaland. Pero es que, además, Raiola también prefiere ver a su jugador vistiendo la elástica blanca que la de cualquier otro equipo.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund Reuters

La otra cuestión en la que pone incidencia el medio italiano es en el precio de la operación que llevaría a Erling Haaland hasta el Santiago Bernabéu. Mientras el Borussia Dortmund valora el traspaso en 150 millones de euros en este verano de 2021, en la casa blanca confiarían en reducir este montante hasta los 130 'kilos'.

Sin embargo, desde La Repubblica tampoco olvidan esa famosa cláusula de salida que asciende a los 75 millones de euros ya en 2022. Esto se traduce en pagar casi la mitad por Haaland dentro de tan solo unos meses, algo que podrían estar estudiando numerosos clubes a la hora de acometer la operación.

Pareja del futuro

En EL BERNABÉU ya se ha venido explicando que en el Real Madrid no descartan unir a Haaland y a Mbappé en la misma plantilla. No es algo descabellado de imaginar. Dos atacantes jóvenes, de presente y de futuro, con gol y que podían acoplarse dentro del terreno de juego a la perfección ya que no juegan en la misma posición.

Por el momento, y pese a lo que se señale en Italia, en el Real Madrid ponen todos sus esfuerzos en conseguir el fichaje de Kylian Mbappé. Además, las noticias que llegan desde Francia invitan al optimismo, y es que desde RMC Sport afirman que el internacional galo ya ha comunicado al PSG que se quiere ir. Habrá que esperar a que acabe la Eurocopa para conocer el desenlace del culebrón.

