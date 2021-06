Haaland mete presión al Dortmund al desvelar su sueño profesional

El futuro de Erling Haaland ha variado notablemente en los últimos meses. El noruego explotó con el Dortmund y llamó la atención de media Europa. Su agente empezó a contactar con diferentes entidades y las reuniones y rumores se sucedieron a lo largo y ancho del continente. Sin embargo, en la cúpula del Borussia no han cambiado de opinión y forzarán su continuidad para hacer cumplir su contrato.

La postura del jugador, que no se ha pronunciado sobre su futuro, parece algo lejana a la de sus dirigentes. Y especialmente por los objetivos que se ha planteado un delantero que, con solo 20 años, sabe que tiene abierta la puerta de los grandes clubes del continete. En una entrevista para The Telegraph, el atacante ha subrayado que su gran meta es ganar la Champions League. Algo que, a día de hoy, no puede lograr con un Dortmund que viene sufriendo.

"Mi sueño era jugar en la Champions League, marcar en la Champions League. Sabes que ahí es donde juegan los mejores y ahí es donde deben estar los mejores", ha reconocido en el periódico inglés. "Ganar la Champions League algún día. Ojalá pueda levantar ese trofeo y eso sí que sería, bueno, increíble".

El afán de Haaland por la Champions llega a tal punto que la sintonía se ha convertido en una de sus canciones favoritas: "Desde que tengo uso de razón, incluso cuando era un niño muy pequeño, veía la Champions League. Había grandes equipos con grandes leyendas que marcaban goles. Así que eso se convirtió en mi sueño".

Un sueño que, pese a sus intentonas, tendrá que esperar como mínimo un año más. El precio del traspaso se acerca a los 200 millones de euros y en tiempos de crisis ningún club podrá afrontar la operación. Por ello, salvo milagro, Haaland continuará en el Dortmund hasta 2022, cuando las negociaciones y cábalas sobre su fichaje volverán a protagonizar las noticias europeas.

"Puedo confirmar que estuve en Dortmund para mantener conversaciones. Michael Zorc nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Erling este verano", confirmó el representante de Haaland hace unas semanas.

Plan B del Madrid

El delantero noruego llegó a ser el objetivo número uno del Real Madrid. Haaland planeaba salir este mismo verano y su entorno comenzó a buscar nuevos destinos. Una situación que con el paso de las semanas, tal y como publicó EL BERNABÉU, se acabó enfriando. El Dortmund no se movió de su posición y cerró la puerta a cualquier salida del joven atacante.

El Real Madrid, por lo tanto, pasó a centrarse en la llegada de Kylian Mbappé. El francés es ahora el fichaje más perseguido por la entidad presidida por Florentino Pérez. El francés acaba contrato en 2022 y aún no ha renovado con el PSG. A la espera de nuevos movimientos, el club español sigue de cerca los avances con la intención de lanzarse al mercado en caso de que no haya acuerdo para ampliar el contrato.

