"Mbappé ha pedido salir": el 'bombazo' que revoluciona Francia

Todo a Kylian Mbappé. El Real Madrid tiene claro que sus esfuerzos en el mercado de fichajes deben ir dirigidos al fichaje de la estrella del PSG y parece que las intenciones del jugador coinciden con las del club blanco. Al menos, es lo que se puede sacar en claro de las palabras del periodista Daniel Riolo, que aseguró este lunes en RMC Sport que Mbappé ha solicitado salir de la entidad del Parque de los Príncipes.

De momento, Mbappé no ha querido mostrarse del todo abierto sobre su futuro. Seguirá siendo así mientras participa con la selección de Francia en la Eurocopa, pero en el país galo es uno de los temas de los que más se habla y se seguirá hablando hasta que el delantero diga públicamente cuál es su deseo.

"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar", dijo Riolo en el programa After Foot de RMC Sport.

Mbappé y Digne, durante el Hungría - Francia Reuters

Según el periodista, las consecuencias de que Mbappé quiera salir del PSG: "Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG".

La Eurocopa

La cabeza de Mbappé está enfocada en su siguiente partido. Después de sus respectivos tropiezos en los partidos anteriores, Francia y Portugal, que comparten el 'Grupo de la muerte' con Alemania y Hungría, buscan en el último y trascendental choque de esta fase una victoria de postín para asegurar su clasificación en el caso de los lusos y acabar primeros los galos.

Más de 60.000 aficionados, en su mayoría húngaros, llenarán el Puskás Aréna de Budapest para este partido, en el que el calor jugará un factor importante, al haber "alerta roja" por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados.

En su partido anterior, Francia, actual campeona del mundo, empató inesperadamente con Hungría (1-1), mientras que Portugal, vigente campeona europea, perdió ante Alemania (4-2).

Ahora, con todo en juego en esta última jornada del Grupo F, Portugal y Francia se verán las caras en una revancha de la final de la pasada Eurocopa, en la que los lusos se impusieron con un solitario tanto de Éder en la prórroga (1-0).

