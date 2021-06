Todo a Mbappé: el Real Madrid se centra en un solo fichaje

Kylian Mbappé, objetivo número 1 del Real Madrid en el mercado de fichajes del verano de 2021. Esta realidad está golpeando fuerte a la actualidad deportiva, mientras se habla de posibles incorporaciones para el conjunto merengue en otras líneas. Pero no, el único y gran objetivo es el delantero de la selección de Francia.

El Real Madrid ya selló su primera incorporación para la temporada 2021/2022 con el fichaje de David Alaba. El defensa austriaco acaba contrato en junio con el Bayern Múnich y libre para negociar con cualquier otro club, el polivalente jugador apostó por su llegada a la capital española pese a las otras ofertas que tenía sobre la mesa.

EL BERNABÉU lleva contando desde hace meses que los tres grandes objetivos del Real Madrid para este verano eran Alaba, Mbappé y Haaland. Uno ha llegado y de entre los otros dos se espera que sea Kylian el que al fin aterrice en el club de Concha Espina. En un principio no se descartaba la llegada de los dos atacantes, pero ahora se apuesta 'todo a Francia'.

Kylian Mbappé, en un partido de la selección de Francia en la Eurocopa 2020 Reuters

En el Real Madrid están centrados en conseguir el fichaje de Kylian Mbappé. Es el elegido y el gran deseado. En esta ocasión, el boom mediático que supondría su llegada también va de la mano de lo que quiere la afición. Y es que si algo ha dejado claro el madridismo en estos últimos años es que quieren al '10' de Les Bleus.

Todo está preparado para que llegue Mbappé. En el verano de 2017 ya hubo contactos. Incluso antes, cuando el delantero era tan solo un niño, visitó las instalaciones del club blanco. Pero ni a la primera ni a la segunda. Cuando destacó en el Mónaco, su entorno prefirió que continuase creciendo en la Ligue-1 y ahora ha llegado el momento de dar el paso adelante definitivo en su carrera.

Un salto para Kylian

Tal y como se ha venido publicando, el jugador galo ha rechazado varias ofertas de renovación que el PSG le ha puesto delante. Ni dinero ni años, nada ha podido convencer hasta la fecha al delantero para que estampe su firma en un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain.

La nueva decepción en la Champions League, el quedarse sin título liguero o el cambio en el banquillo han ido sumando puntos negativos en la lista de Mbappé con la entidad parisina. Y las renovaciones de jugadores como Neymar tampoco cambian en nada la decisión de Kylian.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Además, en contra del PSG juega las presiones a las que ha ido sometiendo de manera pública al futbolista. A Mbappé no le han gustado declaraciones como las de Leonardo o Al-Khelaifi, señalando ambos que las conversaciones iban por buen camino, que no hay otro proyecto para el jugador como el suyo y que, lo peor para él, están dispuestos a hacer un esfuerzo para firmar a jugadores importantes y cumplir así los deseos de su '7'.

El propio Kylian no dudó en responder a Al-Khelaifi desde la concentración de la selección de Francia: "Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG".

Uno pierde, dos ganan

Con este pulso mediático, el que parece que sale perdiendo es el Paris Saint-Germain. Y si el equipo francés pierde, el Real Madrid gana. En el club blanco se la juegan toda a una carta y esta es la ganadora, la de Kylian Mbappé. Será después de la Eurocopa cuando empiece el movimiento entre París - Madrid.

¿Por qué? Mbappé está centrado en la Euro 2020 y ya ha confirmado que no será hasta que acabe su participación cuando comenzará a resolver su futuro. Si traslada al PSG que no renueva, el club francés decidirá entonces poner al jugador en el mercado o dejarle irse gratis un año más tarde, aunque desde el país vecino apuntan a la primera vía. Además, no hay que olvidar el interés del PSG en Varane...

