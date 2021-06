El interés del PSG por Varane abre la operación Mbappé en el Real Madrid

Francia se ha convertido en el auténtico actor principal en el planeta fútbol y eso que se está disputando tanto la Eurocopa como la Copa América. Si bien es cierto que Les Bleus son los grandes favoritos para conquistar el título continental, después de proclamarse campeones del mundo en Rusia 2018, sobre todo tras ganar a Alemania; varios de sus jugadores están en el foco de atención del tradicional mercado de fichajes del verano.

Dos nombres están sobre la mesa de Real Madrid y PSG: Raphaël Varane y Kylian Mbappé. Ambos tienen en común, además de la nacionalidad, que acaban contrato el próximo mes de junio de 2022. Y también los dos hasta el momento han hecho oídos sordos a la posibilidad de renovar con sus actuales equipos.

Y bien, si Mbappé es el gran deseado del Real Madrid, tal y como se ha venido explicando en EL BERNABÉU; el objetivo del Paris Saint-Germain para reforzar su defensa no es otro que Varane. Un Varane que también ha sido vinculado con el Manchester United en los últimos meses.

Varane, durante la presentación del nuevo balón de LaLiga EFE

En Inglaterra, varios tabloides recogen ya que Varane es poco menos que un sueño imposible para los diablos rojos. La que parecía primera opción para el internacional galo ha ido perdiendo peso en las quinielas y todo por la irrupción en la ecuación del coloso parisino.

Punto de inicio

Lo que antes parecía muy complicado, que el PSG abriese la puerta a negociar el traspaso de Mbappé, puede que ya no lo sea tanto y parte de 'culpa' de ello la tiene Varane. El interés del equipo francés por el defensa no hace más que poner un punto de inicio a las conversaciones entre clubes.

El central galo está decidido a abandonar el Santiago Bernabéu. En el Real Madrid son conscientes de ello y esperan hacer caja con un jugador que el pasado mes de abril cumplió 28 años. 70 millones de euros espera recaudar el conjunto de Concha Espina con la venta de Raphaël Varane.

Raphaël Varane presiona a Serge Gnabry Reuters

Ante esta situación, el Paris Saint-Germain descolgará el teléfono para llamar al Real Madrid y preguntar por la situación de un Varane que aterrizó en la casa blanca apenas cumplida la mayoría de edad, cuando era prácticamente un desconocido en la Ligue-1. Pero ya entonces algo vieron en él tanto Zidane como un Mourinho que insistió en su incorporación.

Las amenazas

Precisamente, esta llamada del PSG al Real Madrid también supone el punto de inicio en la 'operación Mbappé'. El interés del club francés en Varane puede facilitar la llegada de Kylian al Santiago Bernabéu pese a las amenazas que ha venido lanzando Al-Khelaifi en las últimas semanas.

"Mbappé se quedará en París, nunca lo venderemos y nunca se irá gratis", dijo Nasser Al-Khelaifi en una entrevista para L'Équipe. "Tiene todo lo que necesita para quedarse aquí. ¿Dónde puede ir? ¿Qué clubes, en términos de ambición y proyecto, pueden competir con el PSG hoy en día?", añadió el presidente del conjunto parisino.

Postura de Kylian

El propio Mbappé no dudó en contestar tanto a las palabras de Al-Khelaifi como a las de Leonardo, ya que ambos habían deslizado que estaban intentando corresponder a los deseos del futbolista, a fichar a los jugadores que él quiere para poder así cerrar su renovación.

Esto no ha gustado nada a un Kylian que habló desde la concentración de Francia sobre ello: "Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG".

Kylian Mbappé celebra la primera victoria de la selección de Francia en la Eurocopa Reuters

Después de la postura que ha tomado el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ya no tiene dudas y está dispuesto a presionar a su todavía club, aunque eso sí, por las buenas, para salir este mismo verano de 2021 rumbo al Real Madrid. Dos jugadores que comparten vestuario con su selección, que tienen deseos cruzados y cuyos destinos pueden acabar entrelazados. Aunque, eso sí, con un particular 'tú a París y yo a Madrid'.

