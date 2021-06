La estrategia del PSG acerca a Kylian Mbappé al Real Madrid

El PSG está siguiendo una línea que bien podría pasar como de 'acoso y derribo' a Mbappé para que acabe firmando su renovación. Después de las tres negativas a prolongar su contrato, en la entidad parisina están poniendo toda la carne en el asador, en lo que a la orquesta mediática se refiere. Desde Leonardo a Al-Khelaifi, todos van hablando para presionar al delantero y que diga el definitivo 'sí, quiero'.

"Mbappé se quedará en París, nunca lo venderemos y nunca se irá gratis", dijo Nasser Al-Khelaifi en una entrevista para L'Équipe. "Tiene todo lo que necesita para quedarse aquí. ¿Dónde puede ir? ¿Qué clubes, en términos de ambición y proyecto, pueden competir con el PSG hoy en día?", fueron otras de las declaraciones del presidente del PSG para presionar al internacional galo.

Sin embargo, esta estrategia podría estar jugando en la contra del Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé prefiere no hablar de su futuro mientras está concentrado con la selección de Francia en el objetivo de conquistar la Eurocopa. El jugador ya había dejado claro que durante el torneo continental no quería hablar sobre el tema y que su futuro se solucionaría después, pero parece que en el Parque de los Príncipes hacen oídos sordos a los deseos de su jugador.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

De ahí a que el propio Mbappé no se mordiese la lengua a la hora de mandar un 'recado' a Leonardo y Al-Khelafi después de las filtraciones sobre que el propio Kylian había exigido fichajes de altura para renovar con la entidad parisina. "Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG", dijo Mbappé en rueda de prensa con Les Bleus.

Mbappé, enfadado

Kylian Mbappé parece estar cada vez más incómodo con la postura que ha decidido mantener su todavía club. Y todo por los rumores que siguen vinculándole con el Real Madrid. El jugador sueña con vestir la blanca y en el Santiago Bernabéu le mantienen en lo más alto de su agenda para la 2021/2022.

La gran relación que parece haber forjado con Benzema en la concentración de Francia no hace más que aumentar la ilusión del madridismo. Pero al tiempo que crece esta, también lo hace el nerviosismo en la Ciudad de la Luz. La recta final del culebrón ha comenzado y en el Real Madrid se mantienen fieles a su postura de tranquilidad ante todo esto.

Como ya publicó EL BERNABÉU, mientras el PSG presiona, el futbolista no cede y el Real Madrid permanece a la espera. Kylian sabe que en el club blanco le quieren y que si no renueva y así se lo confirma al Paris Saint-Germain abrirán la vía de la negociación para sacarle del Parque de los Príncipes. La presión del PSG se ha convertido así en un inesperado 'aliado' del Real Madrid en la 'operación Mbappé'.

