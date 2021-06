La Eurocopa de Benzema: el reto más importante de su vida con 33 años

Hay pocas dudas en torno a la idea de que la carrera de Karim Benzema es digna de halago. No solo el palmarés marca su trayectoria, también su forma de jugar. Probablemente pase a la historia como uno de los delanteros más privilegiados por su capacidad de crear y de marcar goles. Es muy completo en todos los sentidos. No se ganan Ligas y Champions por casualidad. Pero tiene la mancha negra en su expediente del fútbol de selecciones.

Pero si hasta al mismo Leo Messi se le reprocha no haber conseguido nada con Argentina, el caso del francés no es diferente. Evidentemente, todo está marcado por la decisión de la Federación y de Didier Deschamps de no contar con él tras el estallido del 'Caso Valbuena', pero el merengue está más que capacitado para redimir toda esta mala fortuna con el combinado nacional en la Eurocopa que comenzará este martes.

Benzema afronta a sus 33 años el torneo más importante con Francia tras su regreso. Aunque ha jugado Mundiales y Eurocopas antes, este regreso que ha llegado en el momento en el que la selección gala parte con más opciones es una oportunidad única. Aunque él tendrá mucho peso en lo que pueda hacer el combinado francés en este torneo, también está muy bien rodeado. Kylian Mbappé, Paul Pogba, Raphaël Varane, Hugo Lloris, la realidad es que lo tienen todo.

Karim Benzema durante un partido con Francia Reuters

Quiere que esta vuelta sea triunfal y para ello se encomendará desde este mismo primer partido ante Alemania a un debut perfecto. No es fácil comenzar con una selección que también es candidata al título. Han quedado encuadrados en un grupo en el que incluso está la actual campeona de Europa, Portugal. Eso sí, no hay mejor forma de marcar a todo su país con su regreso que brillar ante estas dos grandes selecciones.



Cenit

El punto más alto de su carrera bien pudo ser su actuación en Kiev donde levantó la cuarta Champions League de su carrera. A nivel de clubes ha conseguido lo más grande, encima lo ha hecho en el Real Madrid, algo que no está al alcance de cualquiera. Su huella sobre esta entidad es muy grande, es un ídolo para la afición y tiene un hueco para siempre en el corazón de los madridistas. Pero triunfar con tu país es el sueño de cualquier jugador.

La historia le da la oportunidad de ser el héroe de Francia en esta cita donde hasta la cancelación por el coronavirus también se convirtió en un aliado para el francés. Quién sabe si en 2020 Deschamps hubiera tomado la misma decisión de llamarle de nuevo. La realidad es que en todo este tiempo su rendimiento ha sido impecable y eso ha llevado a todo el país a hacer un grito unánime para que la Federación le levantara el veto.

Karim Benzema, en un partido de la selección de Francia Reuters

Después de marcar más de 30 goles una temporada más para el Real Madrid, 'Monsieur' quiere poner el broche de oro a su trayectoria como profesional sumando esta Eurocopa a su palmarés. Francia parte como gran favorita para este torneo después de lo conseguido en el pasado Mundial. El factor Benzema solo hace que crecer estas opciones. Si en Rusia fueron los mejores, las expectativas en este torneo solo son aún más grandes.



El mejor momento

Lo es no solo por él, si no por el hecho de estar rodeado la mejor generación del fútbol francés que aúna experiencia y juventud con la calidad como denominador común. Benzema podrá combinar con gente como Antoine Griezmann, disfrutar del mejor estado de forma de N'Golo Kanté y un gran banquillo en el que se tendrán que quedar algunos jugadores como Olivier Giroud u Ousmane Dembélé. Deschamps tiene a su disposición a un grupo prácticamente incomparable.

Pero lo de Benzema también es remarcable. Desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid ha ido contando cada temporada como una más en la que ha sido prácticamente el mejor jugador de su equipo. Este año, junto a Courtois, lo ha vuelto a ser. El madridismo ha disfrutado del mejor Karim, ahora le toca a Francia.

