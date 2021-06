Werner se rinde a Benzema: "Es uno de los tres mejores delanteros del mundo"

La convocatoria de Karim Benzema con la selección de Francia ha provocado las reacciones no solo en el país galo, sino en el resto de Europa. El delantero del Real Madrid llevaba fuera de su combinado nacional durante más de cinco años y su regreso ha llevado consigo el aplauso unánime de la profesión.

Uno de los últimos que ha tomado la palabra para hablar del internacional francés ha sido Timo Werner. El campeón de Europa con el Chelsea ha asegurado que Karim Benzema es uno de los mejores '9' del mundo, colocándole en su particular Top 3 en lo que a delanteros se refiere.

"Para mí, es uno de los tres mejores delanteros centro del mundo junto a Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Y con razón", ha asegurado Werner. Estas declaraciones llegan 48 horas antes de que Les Bleus y la selección de Alemania se vean las caras en la primera jornada de la Eurocopa.

Karim Benzema, en su regreso con la selección de Francia EFE

Lo que más le gusta a Werner del futbolista del Real Madrid es su polivalencia, ya que no cree que sea únicamente un "jugador de área", sino que ha destacado que "con el balón en los pies es increíble". "Su capacidad para regatear, su forma de rematar y su implicación le convierten en un jugador parecido a Roberto Firmino del Liverpool. Reparte juego, luego ingresa en el área y siempre transmite peligro por su potencia de cabeza y su calidad técnica", ha añadido el ariete de la Mannschaft.

Enfrentarse a Benzema

El jugador del Chelsea ha bromeado con enfrentarse a Benzema en la Eurocopa. "Habría preferido que no le hubieran vuelto a convocar para jugar con Francia este año", ha señalado Werner. El alemán también se ha referido al tridente que forman el propio Karim, Mbappé y Griezmann: "Son de máximo nivel mundial y será dificilísimo enfrentarnos a ellos".

Precisamente, Kylian Mbappé ha sido también protagonista este domingo. El francés ha hablado en rueda de prensa y lo ha hecho también sobre Alemania: "Alemania es un gran equipo, tiene importantes jugadores, es un oponente formidable, pero nos gusta jugar contra este tipo de equipo. Es un sueño desde niño".

También Mbappé se ha referido a Benzema: "No hemos jugado mucho juntos todavía. Su calidad ya no está demostrada, es un gran jugador, esperamos que nos aporte mucho, no hay muchas dudas a este respecto. Está bien y se va sumando a esto, el colectivo será el beneficiado. Benzema tiene un perfil diferente al de Olivier -Giroud-. Son diferentes. Humanamente, Benzema es un buen tipo, no lo conocí y es muy buen".

