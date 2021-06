Toni Kroos responde duramente a Matthäus: "Si tengo que mirar el once ideal de cada experto..."

Toni Kroos acostumbra a ser muy participativo en sus redes sociales, pero también en el pódcast que dirige y en el que a veces participa para narrar la actualidad del fútbol de élite, ofreciendo sus propias experiencias y hablando como protagonista de grandes anécdotas que ha vivido durante toda su carrera profesional.

Además, el futbolista del Real Madrid acostumbra a mojarse de forma activa en todas sus opiniones, ya sea en su programa de radio o a través de las diferentes plataformas que utilizan para relacionarse con los diferentes aficionados que sueñan con poder interaccionar con el jugador alemán.

En su última intervención en Einfach mal Luppen, el futbolista del equipo blanco ha analizado la situación actual del conjunto alemán y ha querido opinar, y mojarse, sobre las diferentes ideas que están lanzando algunos exjugadores y analistas, considerados como expertos, que debaten y argumentan sobre las posibilidades que tendría la selección alemana en la próxima 'Euro', así como de la diferentes variantes con las que debería jugar.

Toni Kroos, en un entrenamiento con la selección de Alemania Reuters

En particular, Toni Kroos ha respondido con dureza al mítico exfutbolista Lothar Matthäus que ha hablado sobre quienes deberían conformar el equipo titular de la selección alemana para asaltar la complicada empresa de llevarse el título europeo. El medio alemán sportbuzzer ha publicado un adelanto en el que Toni Kroos ha respondido con dureza y mucho ironía.

"Con todo lo que he escuchado de Lothar, tal vez debería tomarlo como una buena señal. Tenemos uno o más expertos en Alemania, habrá incluso más en la Eurocopa. Si tengo que mirar el once ideal once de cada uno, será realmente agotador. Al final, llevo once años jugando".

El futbolista de la selección alemana, que todavía no ha desvelado al cien por cien qué decisión tomará sobre su futuro en el combinado nacional tras la Eurocopa, se presenta como una de las piezas más importantes del equipo de Joachim Löw, quién sí ha confirmado que dejará la selección tras el torneo continental y se tomará un año sin llegar a ningún banquillo antes de tomar su próxima decisión en su carrera profesional.

Kroos saca pecho

Toni Kroos ha participado en el último amistoso de la selección alemana contra Letonia después de haber estado apartado del equipo en las últimas semanas. Al centrocampista no le han gustado las últimas críticas y comentarios que ha recibido el equipo y ha tirado de experiencia para gestionar una situación que está siendo muy comentada en el país bávaro. A pesar de estar en un momento de cierta transición después del gran éxito de la Copa del Mundo del 2014, Alemania ya cuenta con grandes realidades en su plantilla como Timo Werner o Kai Havertz.

Kroos en un partido con la selección alemana Reuters

"Llevo once años en el equipo y, por cierto, no soy yo el que hace las alineaciones. Creo que hay una razón. Básicamente, deberíamos estar felices de que actualmente tengamos tantos buenos centrocampistas, no siempre fue así. Todos pueden configurar su equipo de la Eurocopa como quieran. Aún sé lo que puedo dar a este equipo".

