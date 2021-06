La Selección solo aceptará la vacuna de la Covid-19 en formato de monodosis para la Eurocopa

La vacunación de la Selección se paraliza. La Federación ha rechazado la propuesta del ministerio de Sanidad de administrar la dosis de Pfizer para que los jugadores que vayan a la Eurocopa llegasen con un cierto grado de inmunidad. El deseo de la RFEF era que, después de dar la lista, hubieran recibido inmediatamente la vacuna. Los servicios médicos consideran que no es apropiado pasar por los posibles efectos secundarios en dos ocasiones durante el torneo. Siguen en negociaciones con el Gobierno, pero solo aceptan la vacuna en monodosis.

Luis Enrique dio a conocer el lunes 24 de mayo la lista de convocados y, como ha explicado este jueves el seleccionador en rueda de prensa, su deseo y el de la Federación era recibir la primera dosis en ese momento. La demora de la negociación abrió la puerta a que esta vacunación se produjera con la vacuna monodosis de Janssen, que implicaría solo pasar los posibles efectos secundarios una única vez. Finalmente, el Gobierno permitió que el Ejército inmunizara a la Selección con Pfizer este viernes.

El mismo día 25, si se produce esa vacunación como se venía solicitando, habrían pasado 17 días hasta el primer partido. Los servicios médicos entienden que sería un tiempo más que apropiado, primero, para recibir una inmunidad del 70% que dota la primera dosis de Pfizer y, segundo, para que los efectos secundarios no hicieran mella en los jugadores. Es por lo que la Federación, tras esta consulta, ha remitido a Sanidad que la única oferta que aceptaría para vacunarse sería administrar una sola dosis.

La Selección, durante un entrenamiento RFEF

Esta misma mañana se había producido por parte de Defensa la confirmación de que la Selección sería vacunada este viernes, pero, Luis Enrique, no estaba siendo tan certero. De hecho, desde la misma Federación siempre que se les preguntaba por el tema de la vacunación se mantenían muy cautelosos. El seleccionador sembraba dudas de lo que iba a suceder: "Si se llega a un acuerdo fantástico... y si no, fantástico. No tenemos confirmación de la vacuna".

El caso del COE

El Gobierno actuó con más celeridad con el Comité Olímpico Español. En su caso, recibieron las primeras 1.940 dosis para vacunar a todo el equipo, entrenadores e incluso periodistas que se desplazarán a Tokio este verano. La gestión que hizo Alejandro Blanco, también la hizo Luis Rubiales, pero sin la misma fortuna. Hace dos meses que se iniciaron esas conversaciones, pero no sería hasta que intervino el ministerio de Cultura hasta que se atendió a razones desde Sanidad.

Durante este jueves la negociación sigue abierta, pero todo hace indicar que hay tres caminos abiertos: que Sanidad acepte la vacunación con Janssen, que la Federación de marcha atrás en su imposición -algo poco probable después del consejo de los servicios médicos- o que la Selección vaya a la Eurocopa sin vacunarse. Esta opción es la que parece más probable a esta hora del día. El tiempo se acaba en cualquier caso ya que el viernes es el día límite para administrar la dosis que sea.

