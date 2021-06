Diego Llorente, posible falso positivo por la Covid-19 en la Selección

Diego Llorente se podría incorporar a los entrenamientos de nuevo a pesar de haber dado positivo este martes por la noche. El central de la Selección ha dado resultado negativo en las dos pruebas que se le han realizado este miércoles y se habla de un posible caso de falso positivo. Si las PCR de este jueves y del viernes dan el mismo resultado, el defensa del Leeds United volverá a los entrenamientos, aunque sea de forma individual en un principio.

El futbolista ha estado en protocolo de aislamiento durante todo este tiempo, aunque no se ha llegado a ir a casa como en el caso de Sergio Busquets. El exjugador de la Real Sociedad no ha revestido molestias ni síntomas después de que ese resultado dudoso en un principio se convirtiera en positivo. No fue el único que el martes dio un resultado no concluyente, aunque no se ha hecho público el nombre del otro jugador que finalmente dio negativo.

De esta forma, España podría recuperar a uno de los convocados originales por el seleccionador. En cualquier caso, en la concentración de la burbuja paralela, Raúl Albiol acudió a la llamada de Luis Enrique para remediar este positivo. Como el del Villarreal, hay otros cinco jugadores profesionales y once sub21 de los que jugaron el encuentro frente a Lituania. Cabe destacar que la Federación tuvo que llamar a Luis de la Fuente y a los suyos para disputar ese partido.

OFICIAL | Diego Llorente, negativo en los dos test PCR realizados tras abandonar la concentración.



️Los nuevos análisis realizados al central confirmarían que no está infectado.



️El viernes podría incorporarse a los entrenamientos.



️ https://t.co/3wHrk9tar3#SomosEspaña pic.twitter.com/aj16UkAq2b — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 10, 2021

El protocolo sanitario indica que será posible el regreso a la disciplina de entrenamientos siempre que de otros dos resultados negativos en los test a los que será sometido este jueves y el viernes. En estos también estarán incluidos tods los jugadores de la convocatoria y del resto de la burbuja paralela. En el caso de los seleccionados inicialmente, el riesgo de positivo sigue siendo el mismo al haber estado expuestos.

La vacunación

El Ministerio de Defensa ha confirmado que se vacunará a partir de las diez de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este viernes a los jugadores de la Selección. El Ejército, en coordinación con los servicios médicos de la RFEF, será el encargado de inmunizar con la vacuna de Pfizer a los futbolistas internacionales españoles convocados para la Eurocopa.

La vacunación de la selección se hará por una petición del Ministerio de Cultura y Deportes por tratarse de "algo excepcional". Desde el Ministerio de Sanidad se añadió que se ha aplicado el mismo protocolo que con el equipo olímpico que viajará a Tokio este verano, que también fue fruto de la colaboración de los departamentos de Defensa, Sanidad y Cultura y Deporte. De momento, Busquets, el otro contagiado, sigue en su domicilio con la esperanza de poder volver a la convocatoria para poder disputar el resto de encuentros de la fase de grupos.

