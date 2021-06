Luis Enrique: "Nos hubiera gustado vacunarnos cuando se debía, después de dar la lista"

Queda un día para que arranque la Eurocopa y tres más para que la Selección debute en el torneo contra Suecia. La expectación es máxima, aunque la incertidumbre se ha apoderado del entorno del combinado español durante los últimos días por los dos positivos, de Sergio Busquets y Diego Llorente, y la polémica surgida por la vacunación de los jugadores de Luis Enrique.

El propio 'Lucho' tomó la palabra este jueves desde Las Rozas. El seleccionador reapareció tras ser reemplazado por Luis de la Fuente en el partido contra Lituania, que jugaron los de la Sub21 en lugar de la Absoluta.

El técnico asturiano resolvió las dudas surgidas durante los últimos días. Luis Enrique no hablaba ante los periodistas desde la rueda de prensa posterior al empate ante Portugal. Dos días después saltaría el positivo de Busquets tras someterse toda la expedición a los test PCR.

El protocolo de la Selección

"Hemos cumplido con todos los protocolos establecidos, incluso más estrictos de lo que la UEFA exige. Todo cambia con el primer positivo, que nos pilla por sorpresa porque cumplíamos con todo. A partir de ahí hacemos un protocolo más exigente".

La burbuja

"Es digna de elogio la actitud de los jugadores. Estar en una burbuja es complicado cuando el virus entra. Hay más selecciones en la misma situación. Seguramente, a lo largo de la Eurocopa, ocurran este tipo de circunstancias".

Los positivos

"Lo importante es que nadie se contagie más. Hay que reforzar el nuevo protocolo y hay que intentar que los jugadores lleguen a las mejores condiciones. Necesitamos a todos en su mejor estado físico y anímico. Cuando estamos pendientes de pruebas y test, la incertidumbre está presente y genera desasosiego. Lo estamos intentando controlar. Muy pocas veces he tenido un grupo de trabajo y una comunión tan grande entre staff y jugadores. Sólo recuerdo algo parecido en el Barça B. Siempre he sido optimista, pero ahora lo soy más".

Negociaciones por la vacuna

"Desde hace 2 meses aproximadamente nos habían informado de que podrían vacunar a la Selección. Eso no se pudo conseguir, lo aceptamos, ahora parece que puede llevarse a cabo pero estamos pendientes de eso todavía".

"El tema de la vacunación lo lleva personalmente Rubiales, lleva varios meses negociando esto. El plan era vacunarles después de dar la lista, pero no se pudo hacer".

La vacunación

"En el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Me fastidiaría no poder contar con un jugador por una reacción a la vacunación, pero, a día de hoy, no tenemos confirmación de la vacuna".

"Está en manos del presidente. Me hubiera gustado que se hubiera hecho en el momento oportuno, después de la lista. A día de hoy no hay nada oficial".

Críticas por la vacuna

"El papel que tenemos es centrarnos en lo que controlamos. Aceptamos cualquier decisión y sabemos que habrá opiniones. Lo que está en nuestra manos damos el cien por cien"

Busquets, en la lista

"Yo voy a esperar a Busquets. Le vamos a esperar todos. Hay tiempo. Estará en la lista, seguro".

"Está perfecto, asintomático y puede entrenar. Tiene un plan de trabajo y está en contacto con el staff. Esperamos que todo haya quedado en un susto".

Lista de 24 o de 26

"Es una reflexión que hemos hecho. Yo ahora mismo hubiera convocado a 23. Un virus, cuantas más personas peor. Con lo cual, si lo hubiera sabido hubiera traído a 23".

Optimismo

"Nos centramos en lo importante. No hemos visto vídeos para evitar salas cerradas. Hemos hecho cuatro sesiones de entrenamientos. La sesión de la mañana dura una hora y luego por la tarde hay otra sesión. Entrenamos a las horas que más calor hace adaptándonos al calor de Sevilla y llegar en las mejores condiciones. Ayer hicimos dos grupos de 10 y hemos dado la charla desde el exterior para mantener la distancia. Ayer hicimos pizarra también... A los jugadores les vamos dando información y las vamos asimilando. Las condiciones no son las ideales, pero no es excusa".

Favoritos en la Eurocopa

"Lo sigo pensando. La favorita es el campeón, pero estamos en el elenco de selecciones, entre las seis-siete. Y encantado de aceptarlo. Cada vez que repaso partidos como el de Portugal, más lo pienso".

La psicología de Luis Enrique

"Si soy sincero, para mi es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir".