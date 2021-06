Xavi Hernández: "Me siento preparado para entrenar al FC Barcelona"

La posibilidad de que Xavi Hernández entrene al FC Barcelona sigue estando ahí. A pesar de que el exfutbolista azulgrana haya reconocido que ha rechazado al club en varias ocasiones, ni mucho menos se cierra la puerta a entrenar al club de su vida en un futuro. Sin embargo, matiza que de momento el técnico es Ronald Koeman y que hay que respetar su posición.

Además, Xavi Hernández no es un entrenador que se encuentre en estos momentos sin club, ya que acaba de renovar recientemente por su actual equipo, el Al-Sadd catarí con quien está haciendo su primera gran experiencia en los banquillos después de haber saltado directamente desde el terreno de juego.

Xavi se está acostumbrando a aparecer en los medios de comunición hablando de su futuro y de la posibilidad de llegar al banquillo azulgrana y ahora, en la presentación de su propio campus, ha vuelto a responder preguntas sobre esta posibilidad con total libertad y naturalidad, dejándose querer como una posible situación para la situación de cierta inestabilidad del Barça en los últimos años.

Xavi renueva con el Al-Sadd Al-Sadd

El histórico futbolista de la selección española y del FC Barcelona ha querido aclarar su postura desde el principio, desde la celebración de las elecciones en el FC Barcelona durante este curso tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu. Xavi ha dejado claro que no quería pertenecer a ninguna candidatura, que él quería ser un activo únicamente del club.

A Xavi se le identificó y se le relacionó con el proyecto de Víctor Font a la presidencia azulgrana. Sin embargo, el exjugador siempre ha querido desmarcarse de esa posibilidad ya que para él, su objetivo es el Barça como club, y no posicionarse al lado de figuras como Font en este caso o de Joan Laporta, el actual presidente.

"No me desmarqué de nadie porque yo no me marqué con nadie, dejé claro que no quería ser activo de ningún candidato, yo soy un activo del Barça. No creo que haya influído en Laporta que se me haya posicionado de manera incorrecta con la candidatura de Font".

De esta forma, el actual entrenador del Al-Sadd ha explicado una vez más que se siente apto para tomar la responsabilidad de llevar el banquillo del FC Barcelona sin ninguna presión añadida y con la máxima preparación posible debido a sus conocimientos futbolísticos, a su experiencia dentro de la casa y a su camino ya realizado en Catar.

Preparado para el Barça

"Me siento preparado para entrenar al Barça, conozco el club y su entorno, pero ahora hay un entrenador que es Koeman y hay que respetarlo. Yo ya he empezado a nivel profesional, no entreno a niños, me siento preparado". Xavi se ve y se siente preparado, pero no quiere quitar el foco sobre el entrenador actual, Ronald Koeman, a quien no ha querido menospreciar debido a sus últimos episodios con el club.

Xavi Hernández El Español

Además, Xavi ha querido aclarar una polémica que desde diferentes sectores han lanzado contra él indicando que no sería bueno que entrenara a un equipo como el Barça teniendo jugadores en la plantilla con los que compartió vestuario. Algunos de esos casos podrían ser los de Gerard Piqué, Leo Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba.

Respecto a esta particularidad, el técnico ha sido claro: "En el Al-Sadd ya fui compañero de los que ahora son mis jugadores, es una ventaja conocer a los futbolistas, para nada sería un handicap conocer a algunos jugadores del Barça, el entrenador debe tomar decisiones, está para eso".

Por último, Xavi ha vuelto a hablar sobre esas dos llamadas recibidas por parte del Barça para ser su técnico y las cuales han sido rechazadas: "No me esperaba que el Barça viniera el enero pasado y después también en verano, con mi familia y el staff decidimos que no era el momento. Estoy abierto a cualquier cosa que pueda llegar, sabiendo que tengo un contrato y un proyecto en el Al-Sadd".

