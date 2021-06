Florentino Pérez, a Thomas Meunier: "¿Lesionas a Hazard y me dices que encantado?"

Thomas Meunier ha participado en una ronda de documentales que está realizando la cadena belga RTBF Sport por la que han pasado varios jugadores de la selección que va a disputar en las próximas semanas la Eurocopa de este verano. El futbolista del Borussia Dortmund ha repasado toda su carrera profesional y ha hecho especial énfasis en una anécdota de Champions.

El lateral derecho de la selección belga, que pasó por equipos ilustres como el PSG, ha hablado sobre toda su carrera profesional y en especial de los momentos más ilustres de su trayectoria, asegurando que espera vivir uno similar el próximo verano en la Eurocopa, donde los 'diablos rojos' esperan poder superar el gran rendimiento que obtuvieron durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 donde quedaron en tercera posición por detrás de Francia, la campeona y de Croacia, segunda.

Sin embargo, la anécdota que más ha trascendido ha sido una vivida en un partido de Champions durante su etapa como jugador del PSG. Todo ocurrió en noviembre del 2019 cuando el conjunto parisino visitó el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Allí, en aquel partido, Thomas Meunier fue protagonista de una desagradable acción.

En dicho partido, Meunier cometió una dura falta sobre Eden Hazard en una jugada en la que el extremo belga le dribló tras un control orientado sensacional en la banda izquierda. En ese momento, el entonces lateral del PSG golpeó al futbolista del Real Madrid con fuerza en su tobillo, el cual hizo un giro brusco que le provocó una lesión de gravedad.

Aquel golpe que recibió el extremo del equipo blanco cortó de raiz su progresión en su mejor momento con la camiseta del Real Madrid y comenzó un calvario de lesiones del que no ha conseguido salir. Aquella lesión de tobillo le provocó estar fuera durante varios meses y, además, tuvo que perderse gran parte del final de la temporada al ser operado de nuevo.

Hazard quedó marcado desde aquella fatídica jugada, resintiéndose de cada golpe recibido en la articulación. Además, ha sido recurrente como muchos rivales le han buscado una y otra vez en sus reapariciones con el Real Madrid sabiendo que el belga sufre en exceso en esa zona tan delicada.

La anécdota revelada por Thomas Meunier en dicha entrevista tiene que ver con el postpartido de aquel enfrentamiento de Champions entre Real Madrid y PSG. Por los pasillos interiores del Santiago Bernabéu, el por aquel entonces jugador del equipo galo se encontró con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, algo que le impresionó.

Por ello, decidió lanzarse y saludar al máximo mandatario de la entidad madridista, pero Florentino, después de ver como Hazard tenía que retirarse del terreno de juego con el tobillo destrozado, no estaba para muchos encuentros amistosos. Así cuenta Meunier un encuentro que le dejó marcado para siempre.

El defensa belga le tendió la mano para saludarle y le dijo: "Es un placer conocerte... ". Sin embargo, no se encontró con una respuesta amigable por parte de Florentino, que estaba muy molesto por lo que había presenciado sobre el terreno de juego con su estrella: "¿Te das cuenta de lo que has hecho? Se ha lesionado Eden Hazard y me dices 'encantado'".

Meunier intentó explicarle a Florentino Pérez que se había tratado de un lance del juego sin malicia, pero el presidente del Real Madrid no estaba para muchas explicaciones, y eso que todavía no sabía lo que acarrearía esa importante acción sobre el extremo belga. Tras aquello, Meunier quedó algo molesto con el presidente del Real Madrid, pero con el tiempo ha sabido guardarlo como una anécdota positiva.

