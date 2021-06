El Barça arrolla también al Real Madrid en el Palau y se proclama campeón de la Liga Endesa

El Barça de Jasikevicius ganó al Real Madrid y se proclamó campeón de los playoffs de Liga Endesa por la vía rápida. El conjunto azulgrana fue claro dominador y mató el partido en la primera mitad. Tras vencer en el WiZink Center, los azulgranas amarraron el título con un 0-2 en el global y tumbando al que fuera líder de la fase regular de la temporada. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 92-73 Real Madrid]

El duelo parecía desnivelado desde el inicio. Y es que, frente a la buena salida del Real Madrid en el primer encuentro de la serie, los de Pablo Laso se borraron en los primeros compases. Tanto que los azulgranas, sin apenas sufrir en ataque, calentaron la muñeca y subieron su motivación grupal con un 7-0 de parcial. El conjunto blanco buscaba una reacción que, tímidamente, se dejaba ver con un triple de Taylor. Sin embargo, no fue más que un espejismo entre un vendaval culé.

Esa facilidad de cara a canasta proseguía con paso firme. 11-3 y hasta 13-5 con un Mirotic que él solo sumaba más puntos que todo el Real Madrid. No había tensión ofensiva, no había ayudas en ataque y, ni mucho menos, había suerte a la que agarrarse como última opción. Laso cambió a Alocén por Llull intentando tentar a esa fortuna desde el perímetro, pero simplemente pudo pedir un tiempo muerto con un 16-5 más que preocupante.

Causeur y Tavares intentaron recortar, pero la fuerza azulgrana era excesiva. Hasta Kuric anotaba con un alley-oop frente a la zaga merengue, que observaba impotente como el título se iba resolviendo minuto tras minuto. El primer cuarto, infierno para el Real Madrid e idílico para el Barça, echaba el cierre con un 26-15.

El avión del Barcelona ya había despegado hacia el éxito. El Real Madrid no era él. Y, si a las bajas por lesión se suma la debilidad psicológica, poco había que decir en el parqué del Palau. Los de Laso no estaban, no eran, no se reconocían. Alocén, que se reincorporó al juego, aprovechaba los escasos huecos que aparecían en defensa. Su 29-17 no servía de mucho. Ni la sequía anotadora que se vivió, pues tras cinco minutos el marcador apenas creció al 33-19 para el Real Madrid.

Al Barça le salía todo y al Real Madrid nada. Abrines, desde la personal, puso la máxima con un 35-19 y el partido se rompió definitivamente. Lo difícil se convertía en milagro. El Madrid de Laso sabe lo que es conseguirlos, pero este parecía especialmente complicado. Davies, desatado, puso el 48-28 y la primera parte dejaba encarrilada la final con el 48-30 para los de Jasikevicius.

Sin fuerzas para cambiar

La salida de vestuarios no hizo más que asentar el triunfo de un Barcelona que se venía labrando desde el primer segundo. Porque, pese al afán por el 'tercercuartismo' habitual en un Real Madrid capaz de todo tipo de remontadas, el parcial se resumió en la consecución de canastas de un equipo y otro con el Barça peleando por irse cada ves mucho más lejos.

Alocén y Tyus aprovechaban para mejorar la imagen. Mirotic, sin embargo, tiraba de la cuerda. Le salía todo, bien desde el perímetro o en la pintura. El hispano-montenegrino, muchas veces puesto en duda por su bajo nivel en los partidos determinantes, curaba las heridas con más de 20 puntos con minutos de sobra por delante.

Fue a falta de tres para el final del tercer cuarto cuando, tirando de juventud, el Real Madrid rompió la monotonía en busca de la barrera psicológica del +10. Garuba y Alocén recortaron, subiendo levemente la fortaleza defensiva y encontrando buenos tiros, hasta el 66-53. Pero tan rápido llegaba el ligero sueño de cambiar las tornas como se iba. Dos errores, 69-53 para frenar en seco al cuadro merengue y explosión de Gasol con cinco puntos seguidos para el 77-55 del final de cuarto.

Poco cambió en el último cuarto, donde se mantuvo el ritmo y la calma que caracterizaron toda la segunda mitad. Abalde se hizo con la dirección de juego del Real Madrid, Mirotic y Gasol continuaron con su particular exhibición y Rudy regresó a pista ya con el marcador resuelto. Una paz tácita que ambos firmaron y que puso fin a la temporada de baloncesto más complicada de la historia reciente en España.