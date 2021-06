Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Esta Selección es la que menos carisma tiene de la historia"

La Selección está en el candelero de la opinión pública en España. Desde que empezó la Eurocopa con la lista de Luis Enrique ninguna decisión se ha librado de la controversia. Todo se torció aún más con la polémica de la vacunación. Finalmente, todo acabó con dos empates en los dos primeros encuentros dejando al equipo en una situación controvertida de cara a su pase para la siguiente ronda. 'La Tribu' de 'A Diario' en Radio MARCA ha versado sobre este asunto con Jorge Calabrés entre sus tertulianos.

Todo ha comenzado comentando las palabras de Van der Vaart contra la Selección: "España es horrible. Lo único que hacen es pasarla de un lado a otro. No tienen ni a un jugador que sepa dar un pase definitivo. Espero que juguemos contra ellos". El responsable de deportes de EL ESPAÑOL ha mostrado su parecer sobre este comentario en la tertulia. "España ha empatado contra Suecia y Polonia. Van der Vaart no ha dicho ninguna mentira", expuso Calabrés.

Con estas palabras, algún tertuliano indicó que el director de EL BERNABÉU no estaba respetando a la Selección. "David Sánchez es una de las personas más respetuosas de la tertulia, sobre todo cuando llama gordo a un jugador", sentenció Calabrés. Y es que hay algunos comentarios que algunos no quieren escuchar, sobre todo con quién ha hecho el mejor fútbol España: "La mejor España, duela a quien le duela, la hemos visto con Robert Moreno".

Raúl Varela, moderador de la tertulia, pedía a Calabrés que diera soluciones y este las explicó: "Lo primero es acercar a Marcos Llorente al área, es el único centrocampista con gol. Tiene que ser uno de los pilares de esta Selección después de ser importante en el Atlético campeón. Gerard Moreno tiene que jugar centrado, no tirado a la banda derecha. Oyarzabal, uno de los mejores jugadores de La Liga, tiene que ponerlo". "Si tú pones a Llorente en el centro del campo, a Oyarzabal en su posición y a Gerard en la suya y vuelves a tener gol", sentenciaba el responsable de deportes de EL ESPAÑOL.

Los líderes

Y es que desde que se hizo pública la convocatoria, los nombres que faltaban han llamado la atención del público. "Faltan líderes en esta Selección sobre el campo. Es la Selección con menos carisma de la historia. Echo de menos a Sergio Ramos, a Casillas... Incluso un Gerard Piqué le daría otro carisma. Faltan jugadores que tiren del carro cuando se ponen las cosas difíciles", sentenciaba un Calabrés al que acusaban de no querer que España gane. "Yo no soy un palmero de la Selección. Solo me falta que Felipe del Campo me diga que está en la junta directiva de 'Los Moratillas'", exponía el director de EL BERNABÉU cuando era increpado por Felipe del Campo.

El Barça

También se ha comentado los datos que hizo públicos Javier Tebas sobre las pérdidas de las últimas temporadas tras la Covid-19. "El que lo ha hecho mal es el FC Barcelona. El Barcelona acumula más de 400 millones de pérdidas en los dos últimos años. En el último año, el 50% de las pérdidas de los clubes de Primera División son suyos. ¿Van a poder inscribir a Messi? Si lo hacen, será saltándose las normas", concretó Calabrés.

