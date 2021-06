Jorge Calabrés: "Morata tiene más prensa que goles; los 'Moratillas' le han hecho mucho mal"

El debut de la Selección en la Eurocopa sigue dando de qué hablar. En La Tribu de A Diario en Radio MARCA se discutió si los pitos hacia Álvaro Morata son merecidos o no y si es delantero para ser el titular en el equipo de Luis Enrique. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL, lo tiene claro.

Pitos a Morata

"A Morata no le pitan solo porque falla dos ocasiones, es que Morata no cae bien a la gente y no pasa nada por decirlo. Hay gente que no traga a Morata: atléticos, madridistas... Los mayores culpables de lo de Morata son los periodistas, la sobreprotección que le han dado, los amiguismos... Le habéis hecho mucho mal, habéis hecho creer que es mucho mejor que Lewandowski, que Benzema...".

Exageración con Morata

"Morata es un suplente. Cuando jugó en el Real Madrid, tampoco era mejor. Cuando estaba en el Madrid también exageraron algunos, pedían que se sentara a Benzema. Es un delantero normal".

La prensa a su favor

"Ayer decían que si era como Julio Salinas... Ya le gustaría marcar todos los goles que marcó Julio Salinas. Lo que pasa que tiene muchas más defensas en todas las tertulias y todos los medios. Todo eso le hace mucho mal. A Simeone no le gusta, por ejemplo. Morata tiene más prensa que goles. Tiene una carrera de relaciones públicas. Los 'Moratillas' os habéis encargado de ello".

La llamada de Luis Enrique

"No sé por qué se lo ha llevado Luis Enrique, pero tampoco sé por qué Iago Aspas está de vacaciones. Es que no lo entiendo. Ha llevado al delantero suplente de la Juventus".

Polémica con Coca-Cola

"No tiene ningún sentido lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. No tiene defensa. A otro no le gustará una marca de ensaladas y las quitará. Si empezamos así, esto se convierte en una espiral; ya vimos a Pogba ayer también con la cerveza...".

