Álvaro Morata, entre pitos y flautas: el gran señalado de la Selección por su falta de gol

El único amistoso de España en la preparación de la Eurocopa ante Portugal fue el preludio de lo que ha sucedido en la primera tarde de la Selección en el torneo continental. En el Wanda Metropolitano, Álvaro Morata vivió un tormento particular cuando un sector de la grada comenzó a pitarle por las ocasiones que falló durante ese encuentro. Ante Suecia, el gafe se ha vuelto a repetir y la afición ha señalado en el partido y en el post al delantero de la Juventus como el gran culpable de que La Roja no haya pasado del empate a cero.

El Estadio de La Cartuja se mostró dividido a la hora de juzgar al ariete en el choque. Primero le pitó, después le vitoreó buscando una reacción positiva que no llegó. Las redes sociales, como siempre, fueron más crueles. Fue el 'trending topic' mundial número uno en Twitter al descanso y no abandonó la lista hasta horas después de que finalizara el partido. No es casualidad. Son habituales las mofas con este futbolista durante su trayectoria. La situación, aunque algunos comentarios rocen lo deleznable, es más dantesca cuando se trata del delantero titular de la Selección. Todos a una, como en Fuenteovejuna. Tras el partido, si está justificado, que en este caso lo está, que llegue el análisis negativo.

Lo deportivo es lo que marca esta tendencia que persigue a Morata durante su carrera. Este lunes, falló la más clara de España sin lugar a dudas. Danielson falló al intentar despejar un pase que le filtraba Jordi Alba. Así dejó solo al delantero de la Juventus ante Olsen, pero la envió fuera. El estadio fue todo un clamor contra el ariete. Él, cabizbajo, sabía lo que acababa de pasar. La fuerza mental del jugador nacido en Madrid también es un factor que juega en su contra.

Álvaro Morata dispara a portería REUTERS

Tuvo alguna otra oportunidad en la segunda mitad hasta que en el minuto 65 fue sustituido dejando su lugar a Pablo Sarabia. Cazó un balón en la frontal que enviaría a la derecha de la portería sueca. El '9' está para eso, para poner la diferencia en el marcador. Él lo hizo durante el partido en otras zonas, como en la presión de la primera mitad. Aunque en ese sentido hizo una labor encomiable y favoreció al buen juego de España durante esos 45 minutos iniciales, no evita que todo el mundo esté de acuerdo en señalarle a él como responsable del empate.

Lo fácil

Luis Enrique ha mostrado una fe ciega en su delantero. De hecho, en su cambio no metió al que muchos piden como el '9' titular, Gerard Moreno. El del Villarreal salió después y dejó varias acciones que fueron bien valoradas; pero tampoco marcó. El seleccionador comentó en rueda de prensa esos pitos que recibió Morata: "Ha hecho un buen partido, aunque le ha faltado el gol. Sería más agradable para todos que le apoyaran".

Álvaro Morata, durante el amistoso de España frente a Portugal AFP7 / Europa Press

Quizá lo fácil sea señalar a Morata, aunque la segunda parte de todo el equipo fue bastante pobre. Ahora tiene la patata caliente 'Lucho' de determinar si seguirá siendo el '9' de España o si debe serlo otro. Las opciones no solo se cierran sobre Moreno, también está la opción de que Ferran Torres, algo desaparecido en la tarde de este jueves, o Mikel Oyarzabal, que revolucionó en parte la segunda parte para España, también pueden actuar ahí.

El termómetro social sobre Morata está pasando factura a la Selección. No cabe duda de que Luis Enrique tiene que tomar una decisión. Lo va a proteger a muerte, como dejó claro en rueda de prensa, pero la duda está en si esa protección debería llegarle en el banquillo o sobre el césped. Desde el comienzo del torneo había una sensación en España de no tener claro quién iba a ser el delantero titular. Esta incertidumbre solo hace que crecer con lo sucedido en el debut poco afortunado de La Roja en la Eurocopa.

