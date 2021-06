Laporte: "En el próximo partido igual Morata marca tres goles y calla la boca a todos"

Aymeric Laporte fue el primero en dar la cara ante el micrófono de Telecinco después del empate de la selección española frente a Suecia. El defensa del Manchester City ha asegurado que las sensaciones son "malas", pero que espera que esto cambie en los partidos ante Polonia y Eslovaquia.

"Malas. Malas, obviamente. Hemos planteado un partido muy sólido y el equipo se va mal por todo el esfuerzo que le hemos puesto, todo lo que hemos trabajado y por todas las ocasiones que hemos tenido. Hacemos diez partidos como este y ganamos nueve. Hay que aprender de esto y centrarnos en los dos partidos que faltan", comenzó diciendo el central.

Laporte no ocultó que a la Selección le faltó gol, pero no cree que sea un mal general, sino que ha sido algo puntual en este partido: "Nos ha faltado gol hoy. Un día metemos cinco y otro día ninguno. No nos preocupa la falta de gol. Tenemos grandes delanteros y grandes jugadores que pueden meter goles. Seguramente en el próximo partido salga".

España creó ocasiones y en las malas claras se encontró con el guardameta de Suecia, sí. Pero a la afición no le convenció que el '9' titular de la Selección sea Morata y no un Gerard Moreno al que se le han caído los goles prácticamente a lo largo de toda la temporada con el Villarreal, con el que se proclamó campeón de la Europa League.

El propio zaguero, titular en el centro de la defensa junto a Pau Torres, defendió a Álvaro Morata a pie de campo: "No hay que dudar de un delantero como Álvaro, ha demostrado muchas cosas ya. En el próximo partido igual mete tres goles y calla la boca a todos. Al final esto es un deporte de equipo y toca ganar todos".

Mensaje a la afición

Antes de retirarse a vestuarios, Laporte quiso hacer un llamamiento a la calma, afirmando que más que ellos no quiere ganar nadie y que están centrados en lo que queda de Eurocopa para poder conseguir los objetivos marcados antes del torneo continental.

"La gente puede estar nerviosa por el resultado, pero a nivel futbolístico hemos demostrado ser un equipo muy fuerte. Nosotros queremos ganar, más que nosotros no quiere ganar nadie, ni ellos -por la afición-. Estamos centrados y a por ello", sentenció Laporte.

