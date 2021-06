Dani Olmo: "Demostraremos que podemos llegar lejos en esta Eurocopa"

Dani Olmo pasó por el micrófono de Telecinco después del estreno de la selección española en la Eurocopa 2020. No pudo ser, el combinado nacional no comenzó con buen pie el torneo continental, pero el empate a 0 frente a Suecia no debe hacer saltar las alarmas, ya que todavía quedan los partidos ante Eslovaquia y Polonia.

El futbolista del RB Leipzig no ocultó que las sensaciones tras el empate "son un poco amargas", porque en su opinión merecieron la victoria. Pero también declaró que deben "seguir insistiendo" en su idea de fútbol, ya que aunque el gol no llegó, sí que crearon suficientes ocasiones para ponerse por delante.

"Son un poco amargas porque creo que hicimos todo para ganar. Tenemos que seguir trabajando porque con dos victorias nos metemos ahí", comenzó explicando Dani Olmo a pie de campo. "Tenemos que seguir insistiendo. Creamos ocasiones, pero cuando no las metes, no ganas. Tenemos que seguir creando ocasiones y en la próxima meterlas", añadió el futbolista español.



España se encontró con Olsen y ahora está prácticamente obligado a ganar a Polonia y Eslovaquia para no sumar una nueva decepción en un gran campeonato. Ya que desde la victoria en la Eurocopa de 2012, la Selección no ha acabado de encontrar ni el rumbo ni los resultados.

Morata y la afición

Uno de los señalados por los aficionados tras el empate contra Suecia ha sido Álvaro Morata, quien falló varias ocasiones claras de gol. Dani Olmo dio la cara por su compañero: "Morata es un gran jugador y la afición debería animar en estos momentos. En un momento difícil como este que ha pasado Álvaro, hay que animarle".



Otros como Laporte también defendieron anteriormente al delantero de la Juventus de Turín: "No hay que dudar de un delantero como Álvaro, ha demostrado muchas cosas ya. En el próximo partido igual mete tres goles y calla la boca a todos. Al final esto es un deporte de equipo y toca ganar todos".

Para finalizar, Olmo también aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a los aficionados españoles: "La gente tiene que confiar y les demostraremos en el campo que podemos llegar lejos". Precisamente, Marcos Llorente no dudó en dar un 'tirón de orejas' a la afición por sus pitos en La Cartuja. Los jugadores de España piden apoyo para poder hacer algo grande.

