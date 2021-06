En directo | Rueda de prensa de Luis Enrique tras el España - Suecia de la Eurocopa

Difícil inicio de Eurocopa para España. La Selección no pudo pasar del empate ante Suecia en su estreno en el torneo. A pesar de que hicieron unos buenos 45 minutos, el combinado nacional no encontró el gol y no supo deshacer el 0-0. No sufrió demasiado, pero la falta de puntería volvió a aparecer en los de Luis Enrique. El seleccionador digiere el resultado en rueda de prensa con los focos apuntando a Álvaro Morata por sus fallos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.